El colectivo que no necesita cita previa para los trámites de la DGT

En nuestro día a día es posible que necesitemos acudir a algún organismo o servicio público. Desde una consulta médica hasta un trámite con la Agencia Tributaria, son muchos (prácticamente todos) los organismos públicos que precisan contar con una cita previa para podamos ser atendidos. La Dirección General de Tráfico no es una excepción, y desde hace ya casi 10 años es imprescindible contar con una cita previa para cualquier trámite presencial en las diferentes jefaturas de Tráfico repartidas por todo el país.

Este método responde principalmente a una necesidad: reducir en la medida de lo posible los tiempos de espera y los conatos de "colapso" en los servicios públicos, ordenando las citas de los ciudadanos y otorgándoles un tiempo de mayor calidad. Las citas previas pueden solicitarse tanto por teléfono como por medios telemáticos (principalmente la Sede Electrónica en el caso de la DGT), métodos accesibles para -casi- todos los ciudadanos.

ancianos_conduciendo | Centímetros Cúbicos

Lo cierto es que aún a día de hoy hay una serie de colectivos cuyo acceso a las nuevas tecnologías puede resultar complicado. Hablamos de los más mayores, un colectivo muchas veces olvidado y que sin duda necesita una ayuda extra para muchos trámites y operaciones. Es por ello que la Dirección General de Tráfico permite que los mayores de 65 años puedan acudir a las jefaturas de Tráfico para realizar los trámites que necesiten sin necesidad de solicitar una cita previa.

Los requisitos para que los mayores de 65 acudan sin cita previa a la DGT

Sin embargo, "no todo vale" cuando se trata de aprovechar esta ventaja, ya que también los mayores de 65 años deben cumplir una serie de requisitos si quieren acudir sin cita previa a la DGT. El requisito principal que se debe cumplir es que el trámite o la gestión que se solicite realizar debe estar relacionada directamente con su persona, de manera que no puede realizar trámites de terceros si la persona mayor de 65 años no está involucrada. Hay más requisitos que se deben cumplir:

Estos trámites sin cita previa sólo están disponibles para personas particulares y no para titulares de empresa.

Se puede acudir en cualquier horario de apertura de las jefaturas, aunque se recomienda hacer uso de las horas menos concurridas por norma general, como las que coinciden con las horas de comer en caso de que la jefatura abra también por la tarde.