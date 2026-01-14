El coche eléctrico de récord no es de Tesla, es de Toyota, y esta es la nueva versión del 2026 con más batería y más potencia

Toyota ha conseguido algo poco habitual: un SUV eléctrico que no solo se compra por la marca, sino porque convence en la práctica. El bZ4X se coló en el top de matriculaciones de 2025 en España y llegó a superar por meses a modelos que parecían intocables, lo que confirma que no fue flor de un día sino una tendencia real de aceptación. La combinación de fiabilidad, red de posventa y una oferta técnica amadísima por el cliente europeo le ha dado músculo comercial.

Esa popularidad no se explica solo por marketing cuando Toyota ha trabajado la ecuación de uso real (autonomía creíble, recarga práctica y ergonomía) y lo ha empaquetado con unas presentaciones que, en España, han calado entre familias y profesionales que buscan un eléctrico solvente. El resultado es un modelo que suma ventas por volumen y por recomendación, algo que hoy vale oro en un mercado tan competido.

Por eso el bZ4X no es solo “otro SUV eléctrico”: es el eléctrico que ha sabido equilibrar lo técnico con lo humano.

Toyota bz4x | Toyota

Lo nuevo de 2026. Batería, potencia y alcance sin rival

La actualización para 2026 no es un simple restyling porque Toyota ha revisado química y capacidad de batería y ha subido potencias en las versiones superiores. Hoy el bZ4X puede montar paquetes de batería de alta capacidad (alrededor de los 73–75 kWh en las versiones mayores), lo que le permite alcanzar autonomías homologadas muy superiores a las de las primeras series y mejora la capacidad de carga en frío gracias a la preacondicionación de batería. Eso le sitúa en cifras realistas que compiten de tú a tú con lo mejor del segmento.

En cuanto a potencia, hay modelos con tracción delantera y versiones AWD muy potentes: la gama incluye variantes desde cifras razonables para el uso diario hasta versiones que suben la apuesta con más de 300 CV en las versiones tope, según el acabado. Toyota ha jugado la carta de ofrecer distintas “personalidades” del mismo SUV para atraer tanto al usuario práctico como al que busca algo más prestacional.

También hay mejoras muy concretas para el día a día: mejor gestión térmica de la batería (precisamente para mantener la potencia de carga en climas fríos) y optimizaciones de consumo que elevan la autonomía real en recorridos mixtos. En la práctica, eso se traduce en menos ansiedad por la carga y en viajes más largos sin sorpresas.

Toyota bz4x 2025 | Toyota

Precio, ofertas y sentido común eléctrico

En España Toyota abrió pedidos de la gama 2026 con precios que arrancan en torno a 39.500 € para el acabado de acceso (Advance), y programas de financiación como Toyota Easy Plus que permiten cuotas desde cifras ajustadas con una cuota final diferida (según las condiciones del programa). Ese paquete comercial (precio razonable para lo que ofrece, garantía y mantenimiento incluidos en algunos planes) ha ayudado a impulsar las ventas en un momento en que muchos compradores buscan previsibilidad.

La clave práctica es sencilla: por autonomía, carga y fiabilidad la gama 2026 del bZ entra en el conjunto de opciones sin sorpresas para quien quiere pasarse al eléctrico sin renunciar a viajes ocasionales largos. Añade una red de concesionarios amplia y una reputación de posventa seria, y entiendes por qué muchos usuarios lo eligen frente a alternativas más “glamurosas” pero menos completas en el día a día.

Si buscas un SUV eléctrico que rinda en la práctica (autonomía competitiva, recarga operativa y oferta comercial sólida) el Toyota bZ4X 2026 es hoy la opción que más peso tiene sobre la mesa. No es el coche más revolucionario desde el punto de vista del diseño, pero sí es uno de los que mejor resuelve la ecuación de uso real.