Huawei lleva el concepto camper a un SUV eléctrico de lujo: cama doble, cocina y toldo

Las furgonetas camper tienen un nuevo rival en China, y no tiene forma de furgoneta. El Stelato G9, un SUV eléctrico de lujo desarrollado por Huawei y BAIC, permite incorporar una cama doble en el techo, una cocina en el portón trasero y un toldo lateral. Una configuración que lleva el concepto de vehículo recreativo a un todocamino de grandes dimensiones y que recuerda que la moda camper ya no se limita a modelos como la Volkswagen California o la Mercedes-Benz Marco Polo.

El modelo es el primer SUV de la marca Stelato, integrada en el ecosistema automovilístico HIMA, vinculado a Huawei. Con 5,2 metros de longitud, 2,05 metros de anchura y una batalla superior a los tres metros, juega en la categoría de los todocaminos grandes y de lujo. Está disponible con una mecánica totalmente eléctrica y otra de autonomía extendida, en la que un motor de gasolina actúa como generador para alimentar el sistema eléctrico.

La versión más potente alcanza los 586 CV y cuenta con tracción integral. En la variante de autonomía extendida con la batería de mayor capacidad, de 120 kWh, la marca anuncia hasta 1.366 kilómetros de recorrido bajo el ciclo de homologación chino CLTC. Esa cifra no es directamente comparable con la autonomía WLTP utilizada en Europa y depende de las condiciones específicas de homologación.

Stelato G9 | HUAWEI

Una cama para dos personas integrada en el techo

El elemento más llamativo de la configuración camper es el techo elevable, que se despliega eléctricamente y queda integrado en la carrocería cuando no se utiliza. Al abrirlo, aparece una cama para dos ocupantes con un colchón de unos ocho centímetros de grosor, ventanas con mosquiteras y cortinas para preservar la intimidad. La estructura admite una carga máxima declarada de 260 kilos.

El acceso puede realizarse desde el interior del vehículo, retirando la cubierta del techo, aunque también es posible añadir una escalera exterior. Entre los accesorios disponibles figura un compartimento lateral para guardar equipaje y material de viaje.

La cocina sigue una fórmula distinta a la de los módulos extraíbles habituales. En lugar de ocupar parte del maletero, se integra en una mesa abatible instalada en el portón trasero, que se abre lateralmente. Incluye una placa eléctrica, un grifo extensible con temperatura regulable, estantes y una toma de corriente exterior. La superficie de trabajo soporta hasta 20 kilos.

Stelato G9 | HUAWEI

El tercer elemento específico es un toldo lateral de accionamiento eléctrico. A estos accesorios se suma una nevera situada en la consola central trasera, capaz de refrigerar entre -6 y 16 grados o calentar entre 35 y 50 grados. También dispone de una toma exterior con tecnología V2L, que permite alimentar pequeños aparatos eléctricos con una potencia de hasta seis kilovatios.

Casi 1.000 litros de maletero y aptitudes fuera del asfalto

Más allá del equipamiento para dormir y cocinar, el Stelato G9 conserva un interior amplio y un maletero de 978 litros en configuración de cinco plazas, que puede crecer hasta los 2.058 litros. La dotación de confort incluye asientos calefactados, ventilados y con función de masaje, además de plazas traseras reclinables y reposapiés eléctricos.

La suspensión neumática permite elevar la carrocería hasta alcanzar una altura libre al suelo de 28,2 centímetros. El fabricante también declara un ángulo de ataque de 23 grados, uno de salida de 26 grados y una capacidad de vadeo de 80 centímetros. Son cifras que apuntan a ciertas posibilidades fuera del asfalto, aunque no convierten automáticamente a este SUV de lujo en un todoterreno especializado.

Stelato G9 | HUAWEI

Cuánto cuesta la camper de Huawei

En China, el Stelato G9 se comercializa con precios que oscilan entre 429.800 y 549.800 yuanes, equivalentes aproximadamente a entre 57.400 y 73.400 euros al cambio. Los accesorios camper se pagan aparte: el techo elevable con cama cuesta unos 2.644 euros, la cocina ronda los 1.000 euros y el toldo se sitúa en torno a los 665 euros.

Con los tres elementos, el precio de partida queda cerca de los 61.700 euros al cambio. Es una cantidad que lo sitúa en el entorno de algunas camper tradicionales de gama alta, aunque la comparación depende de la versión, el equipamiento y los precios de cada mercado. Por ahora, no se ha confirmado su comercialización en España ni en el resto de Europa.

Dormir en una camper no significa poder acampar en cualquier sitio

La propuesta también plantea una cuestión práctica para quienes utilizan vehículos camperizados: ¿se puede aparcar y dormir dentro de un vehículo con cama y toldo en cualquier lugar? En España, la respuesta depende tanto de las condiciones del estacionamiento como de la normativa municipal y turística aplicable.

Stelato G9 | HUAWEI

La Dirección General de Tráfico actualizó en marzo de 2026 su Instrucción PROT 2026/04 sobre autocaravanas. El criterio general es que estos vehículos pueden parar y estacionar como los demás, siempre que respeten las normas de circulación, las señales, las marcas viales y las restricciones de tiempo. Que los ocupantes permanezcan dentro, coman o duerman no convierte por sí solo el estacionamiento en una acampada.

La diferencia está en lo que sucede fuera del vehículo. Para que se considere correctamente estacionado, debe tener el motor parado, apoyarse en el suelo a través de sus ruedas —con los calzos permitidos, cuando proceda— y no ocupar más espacio que el de su perímetro cerrado.

Tampoco debe verter fluidos ni generar ruidos al exterior. Sacar mesas y sillas, desplegar un toldo o utilizar elementos que amplíen la superficie ocupada puede hacer que la actividad se considere acampada.

Stelato G9 | HUAWEI

Esto tiene una consecuencia directa para un SUV como el Stelato G9: aunque el toldo o la cama de techo sean accesorios originales del fabricante, su despliegue en un aparcamiento público puede incumplir las condiciones exigidas para estacionar. La homologación del equipamiento no implica que esté permitido utilizarlo en cualquier espacio.

Además, los ayuntamientos pueden fijar límites de tiempo y restricciones de estacionamiento mediante sus ordenanzas, mientras que la normativa turística autonómica puede regular la acampada y las áreas habilitadas. Por eso, dormir dentro de un vehículo correctamente estacionado no equivale a tener autorización para acampar en una playa, un parque natural o cualquier zona en la que esté prohibido.

Antes de pasar la noche, conviene revisar la señalización y las normas locales. Las áreas específicas para autocaravanas y los campings siguen siendo las opciones más claras cuando se quiere utilizar el vehículo como alojamiento y desplegar accesorios exteriores. La nueva generación de SUV con equipamiento camper puede ampliar las posibilidades de viaje, pero no elimina las restricciones que existen sobre dónde y cómo se puede acampar.