Lepas Aura: así será el diseño de la nueva marca china que prepara su desembarco en Europa

Lepas, la marca del grupo Chery que busca hacerse un hueco en el mercado internacional, ha presentado el Aura, un concept car que apuesta por una carrocería de proporciones deportivas, una firma luminosa propia y nuevas posibilidades de personalización mediante pantallas exteriores. Por ahora, la compañía no ha concretado qué soluciones llegarán a los modelos de producción ni cuándo se estrenarán.

El Aura se ha presentado en Wuhu (China), durante la Lepas Global Elegance Night, un evento celebrado en el marco del Chery International User Summit 2026. La marca, lanzada en 2024, forma parte del conglomerado automovilístico al que también pertenecen Omoda y Jaecoo, presentes en España, además de Ebro, que comercializa vehículos desarrollados con tecnología del fabricante chino.

Con este prototipo, Lepas pretende definir una identidad propia dentro de la creciente oferta de marcas chinas. Su lema, «Conduce Tu Elegancia», resume una propuesta que busca combinar diseño, tecnología y una experiencia de conducción diferenciada. El Aura es, de momento, una declaración de intenciones: adelanta el lenguaje estético de la marca, pero todavía no ofrece detalles sobre su sistema de propulsión, potencia, autonomía o posible fecha de comercialización.

Un diseño inspirado en el movimiento del leopardo

La carrocería del Aura recurre a una distancia entre ejes larga, voladizos cortos y una anchura visual destacada para transmitir una imagen asentada sobre el asfalto. Las superficies esculpidas, los hombros marcados y los canales de aire integrados aportan volumen al conjunto y buscan combinar una apariencia deportiva con soluciones aerodinámicas.

El frontal concentra buena parte de la personalidad del prototipo. Una superficie negra integra la parrilla y las entradas de aire laterales, mientras que los faros, bautizados como Leopard, aportan una firma visual con la que Lepas quiere distinguir sus futuros modelos. La inspiración en el felino se traslada así a las proporciones y al tratamiento de los elementos luminosos.

La marca pretende que estos rasgos se conviertan en señas de identidad reconocibles a medida que amplíe su gama. No obstante, al tratarse de un concept car, queda por comprobar cuánto de este diseño se conservará en los vehículos que finalmente lleguen a los concesionarios.

Pantallas exteriores para personalizar el coche

Una de las soluciones más llamativas del Aura está en sus pantallas delanteras y traseras, concebidas para mostrar gráficos, efectos luminosos y animaciones personalizadas. La idea es que el conductor pueda modificar parte de la expresión exterior del vehículo según sus preferencias, más allá de elegir el color de la carrocería o las llantas.

Esta propuesta lleva la personalización un paso más allá de los recursos habituales de la industria, aunque Lepas no ha explicado todavía cómo funcionarán estos dispositivos en condiciones reales, qué límites tendrán sus animaciones ni si se incorporarán a modelos de producción. Su posible aplicación también deberá tener en cuenta los requisitos de homologación y seguridad de cada mercado.

El prototipo se ha mostrado en tres colores: Dawn Pearl, Bacalar Blue y Provence Twilight. La paleta se inspira en paisajes naturales y recorre desde tonos claros asociados al amanecer hasta matices más oscuros vinculados al crepúsculo.

El diseño como carta de presentación de Lepas

El Aura llega en un momento en el que Chery está ampliando su presencia internacional mediante distintas marcas y propuestas de producto. Lepas busca diferenciarse con una identidad centrada en el diseño y la tecnología, en lugar de limitarse a compartir los rasgos habituales de otros fabricantes del grupo.

La presentación del prototipo sirve para mostrar la dirección estética que quiere seguir la compañía, pero aún quedan por despejar las cuestiones que determinarán su encaje comercial: qué modelos derivarán del Aura, qué motorizaciones utilizarán y en qué mercados se venderán.

Por ahora, Lepas no ha anunciado fechas de lanzamiento ni ha confirmado qué elementos del concept car pasarán a la producción en serie. La próxima fase será comprobar si las pantallas exteriores, los faros Leopard y las proporciones deportivas se trasladan a coches de calle o si parte de estas soluciones queda reservada al ejercicio de diseño.