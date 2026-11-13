El Lamborghini Temerario llega a la Policía de Dubai

La Policía de Dubái añade un nuevo coche de lujo a su colección: el Lamborghini Temerario es la última novedad. Se trata de un superdeportivo híbrido de 920 CV de potencia, que pasa de 0 a 100 km/h en apenas 2,7 segundos.

El nuevo "fichaje" de la Policía destaca por su mecánica, ya que combina un motor V8 biturbo de 4,0 litros con tres motores eléctricos que, trabajando de una forma conjunta, dan una potencia máxima de 920 CV. Según los datos oficiales del fabricante italiano, alcanza una velocidad máxima de 343 km/h y completa la aceleración de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos.

El objetivo

Lo normal es pensar que un vehículo de estas características tiene como misión alcanzar a los conductores más veloces que se dan a la fuga, pero la finalidad real es diferente.

El Temerario estará en el departamento de Policía Turística, cuyos vehículos operan, esencialmente, en destinos turísticos y zonas de mucha afluencia.

El objetivo es claro: reforzar la presencia policial, facilitar el contacto entre los agentes y los visitantes, además de dar a conocer los servicios de seguridad de la ciudad. De este modo, el Lamborghini también funciona como un elemento promocional y de acercamiento a los ciudadanos.

Incorporación

La incorporación se presentó el 14 de octubre de 2026 en colaboración con Lamborghini Abu Dabi y Dubái. El anuncio contó con representantes de ambas instituciones, que subrayaron la importancia de esta cooperación para seguir agrandando el parque de coches de lujo de la Policía.

En este caso, el Lamborghini Temerario no destaca únicamente por sus 920 CV, sino también por el papel que desempeña en la estrategia policial. Un plan que combina seguridad, visibilidad y promoción de la ciudad.