Es chino, es eléctrico y todos deberían estar preocupados

Cuando a finales del 2025 –etapa pautada– llegue a Europa el Denza Z9GT, la competencia de vehículos eléctricos en el continente ya no será la misma. Para los coches EV europeos será una amenaza china con la que, de momento, no se han enfrentado. Para los familiares, pues…

Un shooting brake que genera expectativa e invita a las previsiones. En el gigante asiático ya está en circulación junto a su hermano de carrocería sedán –sin lugar aquí, por lo pronto– y en el eco que llega se oye que estamos ante lo mejor que ha salido de BYD.

Tiene argumentos de sobra, pero el Denza Z9GT no es una cuestión de meras virtudes, de si rinde más o menos, de si carga más o menos lento. Las de este modelo son cualidades que dan cuenta de un coche eléctrico virtuoso como pocos, en el que el tipo de propulsión y los datos técnicos que habitualmente priman en un EV pasan, de hecho, a un segundo plano. Veamos…

Denza Z9 GT | Denza

Relación peso/prestaciones

Este familiar chino dice mucho desde lo que da en función del peso que registra en la balanza. Su condición de premium –más que un premium, vean ese interior–, su alta tecnología, el hecho de superar los cinco metros y su arquitectura eléctrica con batería de más de 100 kWh aportan a sus casi tres toneladas, 2.875 kg siendo exactos.

Su gran peso no le impide entregar prestaciones de superdeportivo. Verán que su autonomía se ubica en los rangos actuales, pero en el Z9GT su altísimo desempeño le da una ventaja de cara a la consideración del cliente europeo frente a sus rivales, como el Audi A6 Avant e-tron, frente al que etiquetaría en Europa un precio más bajo.

No dos, no cuatro, sino tres motores. Uno adelante de 313 CV y dos atrás –uno para cada rueda, configuración clave para una tracción con la que marca la diferencia, ya verán– de 326 CV cada uno, para una potencia total de 940 CV. ¿Su aceleración? En 3,4 segundos ya toca los 100 km/h de parado. Rápido y de conducción ágil a pesar de su peso.

Eléctrico… e híbrido enchufable

Justamente no es la eficiencia lo que resalta en este cinco puertas de BYD, porque, como decíamos, es mucho más que lo que ofrece con una sola carga. Esto no significa que no haya que adelantar que, con la mencionada batería de considerable tamaño, se mueve en el rango de autonomía actual de los EV chinos: 630 km de homologación según el ciclo de medición chino.

Pero no los eléctricos europeos no son los únicos que tienen que estar atentos ante su inminente llegada. La advertencia de su desembarco va también para los híbridos enchufables: el Z9GT estará disponible con propulsión PHEV.

En el electrificado, los tres motores, con potencias algo inferiores, se mantienen, esencial para su gran virtud, como les adelantamos en líneas anteriores. Debajo del capó, el motor eléctrico que mueve del eje delantero va acompañado con un 2,0 turbo de gasolina que produce unos 205 CV. Una potencia apenas por debajo de los 850 CV, inverosímil para otros híbridos enchufables, y una autonomía eléctrica de 201 km, más que superior a las cifras promedio.

Lo mejor del Denza Z9GT

Hablábamos de un conjunto motriz clave y de una tracción que lo hace distinto. La tracción total del Z9GT no es una más. Sus dos motores independientes para cada rueda trasera lo convierten en un vehículo originalmente práctico, elevan la vara y exponen a otros modelos de su tipo.

No es el único con estos dotes, pero sigue siendo inusual. Su longitud es de casi 5,2 metros, pero se presenta como un coche al que no le cuesta moverse entre el pesado tráfico. Como si fuera un pequeño urbano, incluso a la hora de aparcar.

En la maniobrabilidad y su capacidad de aparcamiento en espacios reducidos está lo mejor de este Denza, al que para estacionar le basta con anclar el eje delantero, mover las ruedas traseras en sentido contrario una de la otra y ubicar el coche en movimiento pivote de 360 grados.

Sobre la maniobrabilidad, el ángulo de giro es su otro gran secreto. Lejos está de los estándares de dos, tres o hasta cinco grados de giro de las ruedas traseras. En este eléctrico chino, realizan giros de hasta 10 grados, con los que obtiene un radio de giro insólito para su longitud. ¡Al Denza Z9GT le alcanzan 4,62 metros para cambiar de sentido!