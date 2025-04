BYD Han: la berlina eléctrica que quiere destronar a los europeos

Si hay una marca que está tomando el mercado por asalto, esa es Build Your Dreams (Sí, así se llama de verdad). Mientras algunos fabricantes siguen dudando sobre cómo encarar la electrificación cuando algunos, incluso deberían evitarla, la firma china ha pisado el acelerador metafórico a fondo y está empezando a ser la piedra en el zapato de los grandes del sector. El BYD Han es su última berlina eléctrica, que viene cargada con argumentos de sobra para hacer temblar a las premium europeas.

Un diseño elegante, pero con músculo que sale en sus prestaciones

No esperes un coche futurista lleno de excentricidades, porque el BYD Han apuesta por un diseño elegante que cuenta con una parrilla cerrada y una silueta aerodinámica que le da un aire de berlina coupé más sexy que Pamela Anderson en los 90. En otras palabras, es un coche con presencia, pero sin estridencias. Además mide casi5 metros de largo, lo que lo coloca en el territorio de berlinas como el BMW Serie 5 o el Mercedes-Benz Clase E. Y no, no es casualidad. BYD apunta alto y tiene buena escopeta.

Las prestaciones son donde el Han saca los dientes. En su versión más potente monta dos motores eléctricos que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos. Sí, hablamos de una berlina familiar capaz de pegarte al asiento en la A-2. Además, cuenta con tracción total y una batería Blade desarrollada por BYD que promete más de 500 km de autonomía y una seguridad superior a la de las baterías convencionales, es decir, esta no es de las que se ven ardiendo en los virales de Instagram.

Interior tecnológico y bien acabado a precio de asalto

BYD Han | BYD

BYD sabe que para competir con los alemanes no basta con potencia y autonomía aunque, sinceramente, con la autonomía ya los derrotarían. Por eso, el interior del Han está a la altura de las berlinas premium: buen cuero, acabados de alta calidad y un gigantesco pantallón rotatorio de 15,6 pulgadas en el centro del salpicadero que suponemos que tendrá su público. Además, el cuadro de instrumentos es completamente digital y la dotación tecnológica incluye asistentes de conducción avanzados, carga inalámbrica para móviles y un sistema de sonido premium para los melómanos más exigentes.

El gran golpe de BYD es el precio. Mientras que un Mercedes EQE o un BMW i5 te obligan a rascarte el bolsillo hasta desfondarlo, el BYD Han parte desde unos 70.000 € en Europa. No es un coche barato, pero si comparas prestaciones y equipamiento, te das cuenta de que es un auténtico dolor de cabeza para las marcas prémium tradicionales.

¿El principio del fin para las berlinas europeas?

BYD no solo ha llegado al mercado europeo, sino que está dispuesta a comerse la tarta y llevarse a la chica. El Han ofrece una alternativa premium, eléctrica y tecnológicamente avanzada sin los sobreprecios ni las dudas de otros fabricantes. La pregunta no es si el BYD Han es un coche serio. La pregunta es si BMW, Audi y Mercedes están preparados para este nuevo rival.