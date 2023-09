AutoClássico Oporto 2023: la mayor feria del vehículos clásico y de colección de la península cumple 20 años

Más de 200 expositores en un espacio de 48.000 metros cuadrados reunidos en la feria líder de la Península Ibérica dedicada a vehículos clásicos y de colección. Eso es el AutoClássico de Oporto, el cual cumple dos décadas de historia este 2023. Del próximo 5 al 8 de octubre, los amantes del mundo del motor podrán sumergirse en el mundo de los coches de época en las instalaciones del Exponor, en Matosinhos.

Si algo diferencia este AutoClássico del resto de ferias del automóviles es la calidad y variedad de contenido ofertado, además de los excepcionales clásicos expuestos. Este 2023 se rendirá homenaje al equipo de competición portugués más famoso durante las décadas de los 70 y 90. Este equipo, conocido como 'Diabolique', contó en sus filas con la participación de dos leyendas del automovilismo, Joaquim Santos y Miguel Oliveira, figura clave y fundador del equipo.

Los rallyes históricos no será lo único que se exhiba en esta feria. Porsche conmemorará su 75 aniversario al mismo tiempo que celebrará los 60 años de del icónico 911. Porsche Clube Portugal presentará una notoria exposición de sus diferentes modelos.

Y del 'cumpleaños' de una de las marcas más icónicas de las cuatro ruedas pasamos a las dos ruedas. El mítico fabricante de motocicletas Harley-Davidson celebra sus 120 años de historia. El grupo estadounidense contará con un stand que exhibirá diferentes modelos de varias épocas. Asimismo, se realizará una concentración para el sábado 7 en el Motorshow.

El AutoClássico de Oporto contará también con un concurso de elegancia. En él, competirán vehículos de un gran valor histórico que competirán por llevarse el premio al 'The best of the show', la mayor distinción de todo el certamen.

Estos y muchos más detalles podrán verse entre el 5 y el 8 de octubre en las instalaciones del Exponor en Oporto. Una cita que los amantes del mundo del automovilismo no pueden perderse. Venta de entradas: aquí.