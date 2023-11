Aunque no lo creas, ser copiloto no te librará de ciertas multas

Cuando uno se pone a los mandos de un coche, tiene una serie de responsabilidades con las que tiene que cumplir. En caso de no hacerlo, no solo se pone en peligro a sí mismo y a sus ocupantes, sino también a otros usuarios de la carretera. Sin embargo, la responsabilidad de cada uno de los miembros de un coche depende también en parte, de cada uno de ellos, y es por esto que el copiloto no está exento de recibir una serie de sanciones.

Al fin de cuentas, y aunque el conductor tenga la obligación de que se cumpla con las normas de seguridad en su vehículo, el copiloto puede adoptar actitudes peligrosas y que pongan en riesgo su propia seguridad. Bien es cierto que este no conduce, pero puede provocar importantes estragos.

Una de las multas más comunes es por el cinturón de seguridad. Estamos hablando de una conducta cada vez menos habitual pero que, por desgracia, se sigue dando. Así, el copiloto puede enfrentarse a una sanción de 200 euros en caso de que un policía advierta que este no lleva puesto el cinturón.

Otra sanción muy habitual es la de adoptar una mala postura en el asiento. Suele darse que este coloque los pies sobre el salpicadero, acción no solo muy peligrosa en caso de accidente o frenada de emergencia, ya que se puede dar el efecto submarino, sino que también disminuye la visibilidad del conductor.

Y por último arrojar objetos por la ventanilla. Esto puede generar un accidente y, en caso de que se trate de una colilla, puede provocar un incendio. Si se diese este último escenario, estamos hablando ya no solo de una sanción económica, sino también de penas de cárcel.