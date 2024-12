Así es el Suzuki Jimny que se ha inventado Hyundai con precio de Dacia Duster, motor eléctrico y preparado para rutas campestres

Así es el Suzuki Jimny que se ha inventado Hyundai con precio de Dacia Duster, motor eléctrico y listo para rutas rurales. Toda una sorpresa para lo más acérrimos de los SUV y el motor.

Hyundai sorprende con un nuevo SUV eléctrico compacto, diseñado para aventuras fuera del asfalto y con un precio competitivo que lo pone al nivel del Dacia Duster.

Hyundai Inster Cross | Hyundai

Hyundai Inster Cross: precio accesible para rivalizar con el Dacia Duster

El nuevo SUV eléctrico compacto de Hyundai ha llegado en realidad como una versión del más urbano Hyundai Inster. Y es que esta versión Cross recuerda mucho al Suzuki Jimny por ese carácter campero en un diseño tan reducido.

El Inster en su versión básica llegará al mercado a un precio de unos 16.000 euros para la versión más básica si le aplicamos el Plan MOVES y todos los descuentos por financiación y demás.

Sin embargo, podemos esperar que el Hyundai Inster Cross sea un poco más caro por esos elementos diferenciales como los parachoques customizados, las barras del techo y un cubrecárter reforzado. Con esta tesitura, se posicionaría como un rival directo del Dacia Duster, que en su versión de entrada tiene un precio similar de 17.800 euros.

Hyundai Inster Cross | Hyundai

Quizás no es tan capaz para un rendimiento campero, al no estar disponible en versión 4x4. Pero en cualquier caso, sí es una opción curiosa e interesante para aquellos a los que les gusta ese look más off-road.

A diferencia del Duster, que prioriza los motores de combustión y accesibilidad, el modelo de Hyundai destaca por su versión eléctrica, una opción más económica a largo plazo en cuanto a mantenimiento y consumo energético. Pensado originalmente como un coche que brille en un uso urbano, esa faceta eléctrica puede ser clave para ofrecer un gasto mucho más bajo para desplazarse.

Preparado para rutas campestres con autonomía de casi 400 km

El diseño del nuevo SUV eléctrico de Hyundai da prioridad la funcionalidad en terrenos irregulares y rutas más campestres de lo que la del Hyundai Inster convencional, destacando con características como:

Autonomía eléctrica de hasta 400 km, ideal para trayectos y desplazamientos largos, sin necesidad de recargar con mucha frecuencia. Autonomía que, por supuesto, descenderá un poco en un asfalto más complejo, pero que igualmente es una cifra alta para lo que hay en el mercado en estos precios.

ideal para trayectos y desplazamientos largos, sin necesidad de recargar con mucha frecuencia. Autonomía que, por supuesto, descenderá un poco en un asfalto más complejo, pero que igualmente es una cifra alta para lo que hay en el mercado en estos precios. Parachoques modificados en bruto en color negro mate para ofrecer un buen aspecto incluso tras pasar por el barro.

Soporte en el techo completo para poder llevar bultos o equipamiento homologado que amplía la capacidad de transporte del coche a la vez que le da ese aspecto tan propio de los antiguos coches del Dakar.

Hyundai Inster Cross | Hyundai

Un coche muy coreano con mercado en Europa

El Hyundai Inster Cross no solo es un coche coreano porque su fabricante lo sea. Es que se parece mucho a los coches que Hyundai lanza en su país natal que no llegaban antes aquí. Coches de tamaño reducido pero pensados para ser muy prácticos. Ágiles en ciudad, y en este caso con capacidad también para salir del asfalto. Un concepto perfecto para llevar al modo eléctrico, donde es vital reducir al máximo el peso para elevar la eficiencia.

De momento, el Hyundai Inster estará disponible en 2025 de forma inminente por los precios ya publicados. Y para el Inster Cross habrá que esperar un poco más para confirmar precios, aunque no se retrasará mucho más en disponibilidad.