Así es el coche que recomiendan los mecánicos… pero no los influencers

En redes sociales, el coche importa casi tanto como el contenido. El coche comunica estatus, éxito, estilo de vida. Por eso los influencers se dejan ver al volante de Lamborghini, Porsche, BMW M o Audi RS. Son máquinas espectaculares, con un diseño llamativo y un sonido que llena el vídeo de presencia. Funcionan de maravilla para atraer visitas, pero no son vehículos pensados para la vida real.

Un mecánico no te va a recomendar ninguno de esos coches. Lo sabe porque los ha desmontado. Porque ha cambiado sus frenos, lidiado con sus averías electrónicas y pedido piezas que cuestan lo que un mes de hipoteca. En el taller, lo que importa no es el "postureo", sino la fiabilidad. Y ahí, el coche ideal cambia por completo.

Entre los profesionales del sector, los modelos más valorados no son los más potentes ni los más tecnológicos. Son los que fallan menos, se reparan fácil y cuestan poco de mantener. Es decir: los que aguantan. Y esa es una cualidad que no sale en Instagram, pero se agradece cada día.

¿Qué marcas recomiendan los que entienden?

Según informes recientes de Consumer Reports, OCU y otros estudios recogidos por plataformas como Driveris o Car and Driver, las marcas que lideran la fiabilidad en 2025 están claras. En el podio están Lexus (Vale, una prémium), Subaru y Toyota. Las tres combinan ingeniería sencilla, calidad de construcción y una reputación intachable entre los profesionales.

A ellas se suman otras marcas japonesas como Suzuki, Honda y Mazda, todas con puntuaciones muy altas en durabilidad, bajo coste de mantenimiento y satisfacción del cliente. Son coches que no dan guerra, que arrancan siempre y que rara vez pisan el taller más allá del mantenimiento programado. En tecnologías híbridas, Toyota y Honda siguen siendo la referencia.

También destacan algunas opciones europeas más accesibles, como Škoda, SEAT o Hyundai, muy recomendadas por mecánicos por su facilidad de reparación, repuestos disponibles y fiabilidad general. Dacia aparece en esta lista con opiniones divididas: sus modelos son sencillos y baratos, pero con una electrónica que a veces da quebraderos de cabeza. Aun así, por su precio, se siguen considerando una buena compra racional.

Hyundai i30 N-Line | Hyundai

Influencers vs realidad del usuario

Hay una diferencia importante entre enseñar un coche y vivir con él. Un Ferrari puede quedar espectacular en una story, pero no sirve para ir al colegio en hora punta, ni para hacer la compra, ni para conducir por una ciudad con badenes y radares a 30. Un Hyundai i30 o un Toyota Corolla sí lo hace, y lo hace sin que tengas que hipotecarte para mantenerlo.

Además, la fiabilidad no solo tiene que ver con evitar averías. Afecta al valor de reventa, a la tranquilidad del día a día y al gasto total que supone tener el coche durante años. Por eso los mecánicos valoran tanto esos modelos que no fallan. No tienen glamour, pero funcionan, y eso, cuando el coche lo pagas tú, es lo más importante.

Así que la próxima vez que veas un coche espectacular en TikTok, piensa en lo que no se ve: las facturas del taller, la revisión en el concesionario, el seguro premium. Luego llama a tu mecánico y pregúntale qué coche se compraría él con su propio dinero. Seguramente no sea viral. Pero será una buena decisión.