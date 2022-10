Hoy en día existen muchas modas que no terminan de cuajar debido, principalmente, a que no son tan útiles como sistemas de otrora. Esto sucede con los volantes con mandos táctiles de Volkswagen, sistema que ha sido rechazado por muchos clientes de la marca al no ser ni tan práctico ni tan eficaz como los botones físicos de toda la vida. ¿La solución? Volver a estos.

Y es que esta ha sido la decisión que ha tomado Volkswagen en pro de satisfacer a sus clientes, quienes pusieron el grito en el cielo en cuanto esta innovación de botones capacitivos salió a la luz. No es para menos, ya que resulta muy fácil pulsar donde uno no debe pero, ¿irá más lejos Volkswagen?

Así es el antiguo sistema que recupera Volkswagen para satisfacer a sus clientes

Esto lo ha confirmado Thomas Schäfer, consejero delegado de Volkswagen quien prioriza la satisfacción de sus clientes antes que un sistema más moderno, pero no más útil. Y es que estamos hablando de un mando que invitaba a la confusión constantemente debido a que resulta difícil saber qué botón estamos pulsando sin apartar la vista de la carretera.

Ante este sistema poco querido, la firma alemana ha decidido rectificar y recuperar los botones físicos del volante multifunción que son útiles, sencillos y fáciles de operar. Pero el volante con botones táctiles no es el único sistema del Grupo Volkswagen que muchos detestan, siendo la climatización integrada en la pantalla uno de ellos.

Y es que estamos hablando de la erradicación de las ruletas de toda la vida en pro de una climatización que, para encenderla, tenemos que atravesar varios menús o incluso esperar a que se inicie la pantalla -la cual no tiene un comportamiento muy fluido- para poder accionar la ventilación, los asientos calefactados o el aire acondicionado.

Bien es cierto que este sistema no es igual en todos los productos del Grupo Volkswagen, encontrándonos con mandos físicos en el Audi A3, pero con comandos integrados en la pantalla en el caso del Golf, León y Octavia. Independientemente de ello, el hecho de que Volkswagen haya rectificado con el volante multifunción táctil puede ser indicio de que terminarán volviendo sistemas ya retirados pero mucho más útiles.