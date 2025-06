Lo más grande de Dacia ya está en las tiendas

Dacia ha dado el salto definitivo al segmento C-SUV con el nuevo Bigster, un modelo que mantiene la esencia de la marca rumana, es decir: precios contenidos y sentido práctico, pero con una ambición que hasta ahora no había mostrado. No es casualidad que desde que se abrieron los pedidos en enero, el Bigster se haya convertido en un fenómeno comercial incluso antes de pisar los concesionarios. Muchos clientes han reservado el coche sin haberlo visto en persona porque confían en la fórmula que Dacia ha perfeccionado durante años: mucho coche por poco dinero.

Ahora, con las primeras unidades ya disponibles para pruebas y entrega, Dacia promete una experiencia 360º que se aleja del low cost de antaño. El Bigster se planta en los concesionarios con una gama moderna, eficiente y bien equipada que está destinada a robar ventas tanto a SUV generalistas como a modelos más caros. Lo mejor: desde 190€/mes es posible acceder a un Bigster Essential con motor mild hybrid de 140 CV, etiqueta ECO y todos los básicos bien cubiertos.

Pero más allá del precio, lo que define al Bigster es su planteamiento. Aquí no hay parafernalia ni gadgets innecesarios: es un coche práctico, espacioso y adaptado al día a día real. Un vehículo que entiende a las familias y también a quienes quieren escaparse de la ciudad con cierta confianza y sin sufrir por la cartera. Eso sí, esta vez con un diseño más trabajado, detalles de equipamiento sorprendentes y una imagen que lo aleja del utilitario disfrazado.

Mucho coche, mucho maletero

Dacia Bigster | Dacia

El Dacia Bigster se posiciona como una alternativa robusta y sensata dentro del abarrotado segmento de los C-SUV. Tiene más de 700 litros de maletero, y es uno de los modelos más capaces del mercado que supera incluso a propuestas que le doblan en precio. A eso se suman las cinco plazas realmente aprovechables y una modularidad interior que Dacia ha exprimido al máximo: asientos cómodos, regulaciones eléctricas, y espacio de sobra para adultos atrás, incluso si mides más de 1,80.

La dotación tecnológica tampoco se queda atrás. Por primera vez en la marca aparecen elementos como el techo solar panorámico con apertura eléctrica, climatización bi-zona con aireadores traseros, o un portón trasero eléctrico que facilita el acceso al maletero cargado. Las llantas de 19 pulgadas, la pintura bitono y los nuevos materiales interiores refuerzan la sensación de estar ante un coche de una categoría superior… pero sin el precio habitual de esa categoría.

Dacia ha sido inteligente en su estrategia: ofrecer más sin salirse del molde. El Bigster puede ser un coche familiar, una herramienta de trabajo o el vehículo para salir al monte el fin de semana, todo sin hipotecarte. Además, todas sus motorizaciones cuentan con etiqueta ECO, lo que lo convierte en una opción sensata también para moverse por ciudad sin restricciones. Con este modelo, la marca pone sobre la mesa una alternativa real a los SUV compactos más populares, sin postureo, pero con todo lo necesario.

BIGSTER TOUR y el nuevo rumbo de Dacia

Dacia Bigster | Dacia

Para darlo a conocer a lo largo y ancho del país, la marca ha lanzado el BIGSTER TOUR, un roadshow que visitará concesionarios Dacia entre mayo y junio. Durante estas jornadas de puertas abiertas, los clientes podrán subirse, tocar, oler y probar el Bigster en compañía de expertos que explicarán todos los detalles. Es una iniciativa que encaja con el nuevo rumbo de la marca: mantener los pies en la tierra pero con una presentación a la altura del producto.

Este Bigster no es solo un modelo nuevo, sino también un aviso a navegantes: Dacia ya no quiere que la elijas solo por precio, sino porque realmente te encaja. Porque ofrece justo lo que necesitas, ni más ni menos. Y si de paso viene con un maletero gigante, motor ECO y una estética que no tiene nada que envidiar a SUVs más caros, mejor que mejor.

Así que sí: lo más grande de Dacia ya está en las tiendas. Literal y figuradamente. Un SUV de verdad, que entra por los ojos, convence por dentro y, sobre todo, encaja en el bolsillo. La receta de siempre, cocinada con más ambición.