¿El inicio de una era?: Pronto podrás conducir en modo híbrido uno de los coches japoneses más accesibles

No es ninguna novedad su llegada a las calles europeas, pero su parte se ha actualizado en las últimas horas. Nos preguntamos si esta nueva generación significa el inicio de una era y puede que así sea. Se me ocurren dos contextos inherentes que la interpelan: el estreno de la electrificación del fabricante japonés en su exponente más accesible y la búsqueda por un modelo eléctrico barato y pequeño. Pues, el nuevo Toyota Aygo X Cross Hybrid puede ser una especie de transición a ese objetivo.

Tanto ocurre en el día a día de la vorágine de la industria automotriz que su lanzamiento al mercado, solo un puñado de semanas atrás, se ve lejano ya. Lo cierto es que no todo estaba concluido, ya que restaba la puesta en marcha y ese momento ha llegado.

Anote todo aquel que estaba esperando un coche japonés de segmento A híbrido, pero especial atención quienes no perdieron el tiempo y, desde la apertura de las ventas a finales de septiembre –repasemos: desde 20.900 euros al contado y desde 19.100 euros con financiación (no, aquí no esperes un descuento por Plan MOVES III, pues no hablamos de un etiqueta 0)–, ya reservaron el suyo. Es que la notica más reciente llega desde República Checa.

Toyota Aygo X Cross 2025 | Toyota

Inicio de producción con esperada versión

Allí, en la planta de Toyota que opera en la ciudad de Kolin, al nuevo Aygo X Cross híbrido le encendieron la luz verde más deseada, la de la producción en serie, que acaba de empezar para, de esta manera, acompañar a su hermano mayor: el exitoso Yaris. A propósito, este hermano menor ha crecido y no de manera insignificante, aunque para el golpe de vista del ojo humano resulte imperceptible.

En un coche, sea cual fuere, siete centímetros y medio extra pueden cambiar la ecuación. Eso es lo que aumentó de largo el X Cross respecto de la primera generación comercializada desde el 2022 –7,6 cm, para ser exacto–, lo que le permite, además de generar el espacio suficiente para el esquema híbrido alargando el voladizo delantero, adoptar una renovada presencia sin perder su esencia de urbanita.

"La introducción del acabado GR Sport añade también un nuevo capítulo a la historia de este modelo", resaltó Robert Kiml, presidente de Toyota Motor Manufacturing checa. Y no estuvo mal en hacerlo, pues la expansión del acabado más deportivo del fabricante ha estado marcando este año ya sea en Europa o en otras regiones clave como la norteamericana. Bien, ahora le llega el turno al modelo de entrada, que, claro, ya cuenta los días para salir de fábrica con su actualización integral e iniciar sus entregas, según informa el sitio oficial, en enero del 2026.