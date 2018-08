Áreas de prioridad residencial: así te pueden multar y así debes recurrir

¿Qué es un Área de Prioridad Residencial? Un APR es un espacio en el que se restringe el acceso de vehículos de no residentes con el objetivo de preservar el uso sostenible de las vías comprendidas en los mismos, disminuyendo también los niveles de contaminación tanto acústica como atmosférica.

En nuestro país este tipo de zonas son cada vez más frecuentes, teniendo como principal exponente la ciudad de Madrid, donde en la actualidad son cuatro las APR activas, a las que se sumará una quinta zona a partir del mes de noviembre. ¿Qué sucede si un vehículo que no está adscrito a la APR circula por su interior? Si se trata de un vehículo privado pero con etiqueta CERO, no hay ningún problema, pero...¿y si es un vehículo privado que no tiene autorización?

El control de acceso a las APR se realiza mediante cámaras de vigilancia, por lo que si un vehículo accede sin autorización, esta acción queda registrada para su posterior sanción administrativa de 90€. Sin embargo, en algunas APR se puede acceder siempre y cuando se vaya a estacionar el vehículo en un parking público, aunque en ocasiones las sanciones siguen llegando a los conductores.

Hace unos días saltaba la noticia: un bufete de abogados había conseguido recurrir con éxito una multa por acceder a un APR por un motivo muy concreto: las cámaras que vigilan el acceso no cuentan con ningún informe de los controles de las cámaras, por lo que en ese caso prevalece la presunción de inocencia.

Si te han multado por acceder sin permiso a una APR pero crees que tienes razón y que puedes acceder porque tu intención era, por ejemplo, estacionar en un parking público o en el aparcamiento de un residenteprevia autorización, debes recopilar toda la documentación posible (copias de tickets de parking, de autorizaciones...) y presentar un recurso en la oficina del ayuntamiento. Generalmente, no hay problema si eres capaz de demostrar que accedías previa autorización, por lo que te librarás de los 90€ de sanción.