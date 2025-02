La alianza que ha firmado Xiaomi y que le podría permitir lanzar coches eléctricos en Europa más pronto de lo que pensamos

Seamos sinceros, todos tenemos ganas de ver a Xiaomi vendiendo sus coches eléctricos en España. No obstante, no menos cierto es que han ocurrido cosas que han complicado mucho que nuestro deseo se haga realidad. Como por ejemplo los aranceles impuestos por la UE a la importación de los EV eléctricos procedentes de China. No obstante, desde la compañía tecnológica quieren mirar a largo plazo y así lo han demostrado con la alianza que acaban de establecer.

Xiaomi ha decidido unir fuerzas con Hyperion Leasing, empresa subsidiaria de China National Machinery Industry (conocida como Sinomach) y que, por tanto, está respaldada de manera directa por las autoridades chinas. Además, Sinomach pondrá a disposición de Xiaomi su infraestructura al completo (160.000 empleados, 40 filiales y presencia en más de 170 países) para que esta pueda lanzar sus modelos eléctricos en los principales mercados del planeta.

Xiaomi SU7 | Xiaomi

Un cambio de planes

En un tiempo no muy lejano, desde Xiaomi aseguraron que preferían centrarse en el mercado chino por la creciente demanda existente, y es que ha llegado un punto en el que la demanda ha superado a la oferta y ello ha provocado que se trabaje a pleno rendimiento en la construcción de la planta F2. De esta manera, la marca pretende aumentar la capacidad de producción y, al mismo tiempo, reducir los tiempos de espera de los conductores a recibir su coche (5-8 meses). Además, la hoja de ruta de Xiaomi indicaba que el objetivo era empezar a vender coches en el extranjero antes del año 2030.

Derivado de esto último, se especulaba que ese momento se podría producir entre 2027 y 2028, cuando la empresa ya hubiera sentado unas bases sólidas y tuviera una capacidad de producción acorde con el abastecimiento necesario del mercado local. Sin embargo, la firma de esta alianza deja a las claras la intención de Xiaomi de expandirse más rápidamente a lo largo y ancho del planeta aunque en el acuerdo no se concreta qué mercados son los que se quiere atacar.

Una pregunta que se puede hacer el entusiasta de Xiaomi más allá de China es con qué modelo se estrenará fuera de sus fronteras. El SU7 fue el primero (y el único hasta el momento) que lanzó al mercado, incluso lo presentó en Madrid a finales de 2024. No obstante, la llegada del crossover YU7 al mercado chino está próxima y no es una quimera tampoco pensar que este podría ser el primer coche que lance en Europa y en nuestro país.