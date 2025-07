911 Carrera 4S: el mito que no necesita superpoderes

Qué decir que no se haya dicho a estas horas sobre el renovado Porsche 911 Carrera 4S para la actualizada generación 992. Gama 4x4 del 911 ampliada a seis opciones, aumento de potencia de 30 caballos para llegar a una máxima de 480 CV gracias a una mejora del bóxer de seis cilindros biturbo, 0 a 100 km/h en 3,3 segundos para la versión cupé, el sistema Porsche Traction Management (PTM) para repartir el par motor con aumento al eje delantero, un equipamiento estándar superador...

Una escala del deportivo alemán por excelencia que, aunque apelando al mencionado incremento de la potencia, no deja de ser un nivel modesto en comparación con los GTS, más poderosos. Hablar del 4S es hablar de una variante que va camino a cumplir 30 años y que, como tal, está a las puertas de convertirse en un clásico.

Un mito que no necesita superpoderes –y eso que los tiene, a juzgar por sus envidiables cifras– , por sus tres décadas de producción, pero también porque los de Stuttgart le dan al cliente lo que quieren: estas tres carrocerías puestas al día responden a la fuerte demanda por la tracción total registrada en el 911 S. En ese sentido, si hay una que no necesita ni superpoderes ni presentación, esa es la opción más seductora.

Porsche 911 Carrera 4S Targa 2026: De tradición

La reputación le precede al Porsche 911 Targa, cuyo debut data de 1965, cuando los alemanes lo lanzaron pensando en las necesidades del mercado norteamericano, en cómo ofrecer una alternativa más segura, adoptando una barra antivuelco, al clásico descapotable.

El 4S presentado días atrás con esta configuración no decepciona y no sorprende. Su apariencia es un rasgo identitario que sobresale desde los modelos antecesores. No decepciona a nuestro criterio ni le falla al peso de la historia. Tampoco a quien busca combinar la tracción integral con su belleza, porque desde hace casi 20 esta carrocería a cielo abierto intermedio sale de fábrica en modo 4x4 sin excepción. Se ha forjado como una institución.

El 4S Targa 2026 es más que los 19 segundos que tarda en pasar de 911 Carrera cerrado a deportivo sin techo sobre nuestras cabezas. Entre paréntesis, su metamorfosis no deja de ser hipnótica a pesar de que su accionamiento eléctrico no es ninguna novedad, pues desde hace décadas que el techo targa no se retira de manera manual en el 911.

Porsche 911 Carrera 4S | Porsche

Mecanismo y belleza

No sé si horas, pero sí unos cuántos minutos podría pasar de pie junto al coche observando cómo la luneta envolvente, en un elegante movimiento de pivote hacia la zaga, amaga a esconderse pero no lo hace, porque, en cuanto el techo atraviesa la barra antivuelco, que le abre paso en sus extremos, vuelve a su posición. Y así sucesivamente. De cupé a targa, de targa a cupé.

No es casualidad que el Porsche 911 Carrera 4S Targa sea considerado el más bonito. Basta con adentrarse en el análisis de la crítica especializada para notar unanimidad. Una de sus principales virtudes, que en este modelo 2026 se repite, es el protagonismo de la luneta, que abarca la totalidad de la sección y es lo primero que atrae la atención. Cierto tono atemporal que data de modelos de, al menos, los años ochenta. Una paradoja para terminar: visto de punta a punta, es una versión que cierra por todos lados.