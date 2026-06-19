9 plazas en la alternativa japonesa de Toyota a la Volkswagen ID.Buzz con la capacidad que los SUV no pueden igualar

Y de repente, el mercado europeo se muestra generoso con los usuarios de furgonetas con etiqueta Cero. Ya sea en modo cinco o siete plazas, la Volkswagen ID.Buzz no es ninguna novedad, pero si lo son los rivales más recientes. El modelo 2027 del Kia PV5 llega con sorpresa: una de momento inédita versión de tres filas de asientos. En simultáneo, la industria china se anota con un monovolumen premium de BYD: el Denza D9 DM-i, un híbrido enchufable. El escuadrón asiático se completa con el exponente japonés...

Toyota Proace Verso | Toyota

Frente a sus nuevos competidores, Toyota tiene lo suyo: la Toyota Proace Verso, una van con variedad de uso, propulsión y espacio interior que, como tal, incluye una opción de pasajeros totalmente eléctrica con habitabilidad mejorada y una mayor cantidad de ocupantes.

Estamos ante una furgoneta con una de las configuraciones de interior más versátiles, porque todo parte de la estándar de cinco butacas, pero por su nivel de modularidad permite prepararla para seis, para siete, ocho y hasta nueve personas.

Toyota Proace Verso | Toyota

La clave no solo está en la posibilidad de agregar la tercera fila y disponer de tres plazas tanto en la media como en la trasera, sino en poder sumar un espacio extra en la cabina, dividiendo así el asiento de acompañante en dos. Es un monovolumen y es eléctrico –si bien también cuenta con motorización diésel–, pero, incorporando todos los asientos posibles, poco y nada tiene que ver con el nuevo PV5 Passenger, que propone una disposición de 2-2-3 y prioriza el acceso y la comodidad.

Toyota Proace Verso: cómo obtener los nueve asientos

La Denza D9 también se caracteriza por el interior de siete asientos repartidos en formación 2-2-3, pero esa es la diferencia menos importante que encontrarás en cuanto la compares con la Proace Verso. También te dará lo mismo la cuestión mecánica, porque el D9 no es una van, sino una limo-van. Tal es el lujo y el nivel de exclusividad que lleva dentro que sería un insulto para su esencia considerarla una rival de la Proace Verso, la de Kia o la de Volkswagen.

Toyota Proace Verso | Toyota

El acabado VX es el Proace Verso a apuntar si la idea es obtener la capacidad máxima. Su configuración para nueve ocupantes es compatible tanto con la longitud básica de 4,89 metros como con la extendida a 5,33 metros, pero es solo con esta última que la versión se ofrece con motor eléctrico. Por lógica, el volumen de carga varía según medidas y es en este caso de 980 litros con los asientos en posición.

De este modo, el Toyota Proace Verso para a ser un monovolumen de algo más de 43.000 euros y homologa una autonomía combinada de unos 340 km, el punto débil respecto de sus rivales si tienes en cuenta que el Kia se aproxima a los 400 km y si consideras los 480 km que promete el ID.Buzz de batalla larga.