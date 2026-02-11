6.000 euros de rebaja en el SUV con sello español que está en plena liquidación

Si buscas un SUV compacto que no te exija hipotecar la hipoteca y encima esté fabricado en España, el Seat Ateca es una opción que funciona pero que muy bien en el día a día y que además tiene un descuento gordo que lo deja en 25.248 euros para la versión 1.0 TSI de 115 CV con acabado Style.

Mide 4,36 metros de largo, ofrece 510 litros de maletero y tiene un diseño que aguanta bien el paso del tiempo sin parecer viejo a los dos años, así que podrías conservarlo bastante tiempo sin que te dé vergüenza sacarlo del garaje. La oferta obliga a financiar con Seat Finance a 36 meses con cuotas que rondan los 299 euros al mes, pero eso es asumible si no quieres soltar 25.000 euros de golpe y prefieres ir pagando poco a poco mientras usas el coche.

SEAT Ateca | SEAT

Motores gasolina y punto (se acabaron los diésel)

Seat ofrece el Ateca únicamente con mecánicas gasolina porque ha eliminado los diésel de la gama actual, así que tienes el 1.0 TSI de tres cilindros con 115 CV que solo viene con cambio manual y el 1.5 TSI de 150 CV que puedes pedir con caja DSG automática. El motor de 115 CV consume alrededor de 5,2 litros homologados a los cien y va bien para ciudad y carreteras nacionales, aunque en autovía se queda algo justo si vas cargado o llevas prisa, mientras que el 1.5 TSI tiene potencia de sobra para adelantar sin pensártelo dos veces y además consume solo medio litro más en ciclo mixto.

La caja DSG de doble embrague funciona con suavidad en tráfico denso y responde rápido si pisas el acelerador con ganas, aunque si tu vida transcurre entre semáforos y atascos puedes ahorrarte los 2.000 euros extra del cambio automático y tirar con el manual que va fino. La tracción 4x4 es opcional en las versiones de 150 CV con DSG, pero sinceramente solo merece la pena si vives en zona de montaña o sales al campo cada fin de semana porque en ciudad solo añade peso y consumo sin aportar nada útil.

Todas las versiones llevan etiqueta C porque Seat no ha metido tecnología microhíbrida de serie en el Ateca, así que si vives en una ciudad con restricciones de acceso podrías tener problemas en unos años cuando endurezcan las normativas.

Acabados que van de lo correcto a lo deportivo

El acabado Style trae climatizador bizona, pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad móvil, llantas de 17 pulgadas y un equipamiento que cubre lo básico sin dejarte cojo en nada importante. Si subes al FR, ganas detalles deportivos como parachoques exclusivo, suspensión más firme y elementos estéticos que le dan un aire más agresivo al conjunto, y ahí es donde el Ateca marca diferencias con rivales como el Qashqai porque va claramente de deportividad en lugar de confort blando.

Las ediciones especiales como la Evo Edition incluyen lona de maletero eléctrica y cargador inalámbrico para el móvil, mientras que las versiones XL o XXL añaden tapicería específica y pantallas de infotainment más grandes que mejoran la experiencia de uso. Vamos, que puedes ir desde lo funcional hasta lo bastante equipado sin cambiar de modelo, y eso te permite ajustar el presupuesto según lo que necesites de verdad en lugar de comprarte un coche sobrado que luego no aprovechas.

Seat regala extras como tapicería mejorada si financias, así que merece la pena preguntar en el concesionario qué te pueden meter de más sin coste adicional porque siempre hay margen para negociar.

Financiación y disponibilidad inmediata

La oferta de 25.248 euros exige financiar con Seat Finance a 36 meses con entrada reducida y cuotas mensuales de 299 euros, aunque si prefieres no comprar el coche directamente puedes optar por renting oficial con cuotas que arrancan en 355 euros al mes e incluyen mantenimiento y seguro. La garantía de fábrica es de dos años ampliables mediante el programa Seat Care o reparaciones a precio cerrado, y en ocasiones añaden paquetes de mantenimiento o seguros promocionales que te ahorran unos euros al año si haces las revisiones en el taller oficial.

El Ateca se fabrica en España y cuenta con amplio stock en todos los concesionarios de la red oficial, además puedes reservarlo online si ya tienes claro qué versión quieres y no necesitas probarlo antes porque ya conoces el modelo. La competencia directa es el Nissan Qashqai, que comparte segmento y público objetivo pero va de confort japonés en lugar de deportividad europea, mientras que el Ateca apuesta por un comportamiento más dinámico en curva y acabados que recuerdan más a Volkswagen que a Seat, como ya sucede con el Seat León.

Si lo tuyo es un SUV práctico que funcione bien en ciudad y campo sin gastarte una fortuna, esta oferta merece la pena antes de que Seat ajuste los descuentos en marzo porque las marcas siempre recortan las rebajas cuando cambia el mes y llegan unidades nuevas.