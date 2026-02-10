laSextaLogotipo de laSexta laSexta
DE ELÉCTRICO A HÍBRIDO

Si echas de menos la potencia de un motor de combustión en tu coche eléctrico no te pierdas este nuevo invento español

Se llama INNengine y su pequeño tamaño no es lo más sorprendente que tiene. Además con el sello "Made in Spain".

Víctor Cerón Huertas
Que no te engañe su pequeño tamaño, porque este chiquitín es mucho más matón de lo que aparenta a simple vista. Tiene cuatro pistones que funcionan de forma complementaria con dos ciclos de funcionamiento por revolución, y todo ello sin disponer de válvulas, toda una obra de la ingeniería.

Esto se traduce en un nivel de potencia muy superior a su cubicaje

