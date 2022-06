5 trucos caseros para que los mosquitos no estropeen tu carrocería

Más información Así debes posicionar los difusores del aire acondicionado para que sean mucho más efectivos

Una de las consecuencias de la llegada del buen tiempo es la, a veces, excesiva proliferación de mosquitos que terminan en el frontal y en el parabrisas del coche. Igual que ocurre con los excrementos de las aves, eliminarlos es fundamental para evitar daños estéticos en el vehículo. Para obtener los mejores resultados hay algunas cosas que debes tener en cuenta como estos cinco trucos caseros que evitarán cualquier daño en la carrocería.

La solución más fácil es recurrir a una estación de lavado, pero es posible que no tengamos una cerca, que no dispongamos del tiempo necesario para llevar a cabo este proceso o que no sea rentable a nivel económico. Por eso, estas recomendaciones que podemos poner en práctica en nuestro día a día harán más sencilla esta operación y, sobre todo, más barata.

1. Aprovecha el rocío

Aprovecha el rocío de la mañana para eliminar los insectos: al estar ya empapados será mucho más sencillo quitarlos de la carrocería y del cristal. Si no es posible, también puedes colocar un periódico o un paño suave húmedo sobre los mosquitos: déjalo actuar durante diez minutos y, después, limpia suavemente.

2. Una esponja específica

Para este proceso necesitas un elemento que limpie, pero que no dañe la pintura: ¿sabes que puedes fabricarlo tú mismo? Sólo necesitas una media y una esponja: la primera es tan fina y delgada que no deja rasguño alguno. Si no tienes estos materiales a mano siempre puedes comprar una esponja específica para eliminar insectos: las reconocerás porque en su base tienen una estructura de nailon.

3. Usa una manzana

Las manzanas puedes convertirse en tu mejor aliado para quitar los mosquitos del coche: pártela por la mitad y aplícala sobre ellos. El ácido que tiene ayudará a retirarlos y no te preocupes por la pintura: es demasiado débil para dañarla. Por cierto, no olvides enjuagar con agua las partes por las que ha pasado la manzana.

4. Arcilla

Cuando la presencia de los insectos es elevada o persistente puede que estos trucos no sean suficientes para retirarlos. En este caso puedes usar la arcilla que los profesionales emplean para detallar los vehículos: frótala con agua para eliminar los restos de la carrocería… y, de paso, lograr un brillante acabado.

5. Cera

La cera es una fórmula infalible para que los mosquitos se adhieran menos a la pintura: puedes comprarla tú mismo o aplicarla en una estación de servicio. Recuerda que este proceso tienes que realizarlo con paños y esponjas diferentes a los que has usado para quitar los insectos.

