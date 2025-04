CUATRO SUV PARA LOS QUE NO SE CONFORMAN CON NADA

4 SUVs híbridos que, siendo espaciosos, ofrecen la mejor experiencia y conducción deportiva

Por mucho que se denominen "Sport Utility Vehicles", no todos son deportivos, ni mucho menos dinámicos. No obstante, siempre está la excepción a la regla y es posible encontrar SUV que cumpla y no sea muy caro.