El 30% de los vehículos obligados a pasar la ITV sigue sin hacerlo

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) ha alertado del elevado nivel de incumplimiento a la ITV en España, que se mantiene por encima del 30% y ha aumentado un 11% desde 2017.

La entidad ha advertido de que esta situación tiene consecuencias directas para el medio ambiente y para la seguridad vial, ya que los vehículos que retrasan la inspección presentan un mayor porcentaje de defectos graves y muy graves. Además, sigue aumentando la presencia de vehículos sin ITV implicados en siniestros viales con víctimas mortales.

Realizar la ITV fuera del plazo incrementa un 65% el riesgo de encontrar defectos graves y muy graves

Los datos presentados por la asociación muestran una relación directa entre el retraso en la inspección y el estado técnico del vehículo. Así, los vehículos que acumulan entre seis y doce meses de retraso presentan un 51% más de defectos graves o muy graves que aquellos que realizan la inspección en plazo. Cuando el retraso supera el año, el hecho de presentar este tipo de defectos aumenta hasta el 65%.

Además, los vehículos que más retrasan la inspección son también los más antiguos. Aquellos que se presentan en ITV superando los doce meses, es decir, vehículos con la ITV caducada más de un año tienen una antigüedad media de 19,3 años, más de cuatro años por encima de la de los vehículos que cumplen con los plazos establecidos.

Aumenta la presencia de vehículos sin ITV implicados en siniestros viales mortales

Durante la presentación del informe sobre el estado del parque de vehículos en España, AECA-ITV ha alertado asimismo del incremento de vehículos de más de diez años y sin ITV en vigor implicados en siniestros de tráfico con fallecidos.

El aumento, analizado desde el año prepandemia, se produce en todas las categorías de vehículos analizadas. Sin embargo, el crecimiento más acusado se registra en los camiones de más de 3.500 kg, donde la presencia de vehículos sin ITV en vigor en siniestros mortales ha aumentado un 56%.

Ocho de cada diez vehículos superan la ITV

Pese al elevado nivel de incumplimiento, los datos correspondientes a 2025 muestran que el 81% de los vehículos que acudieron a una estación ITV superaron favorablemente la inspección, lo que evidencia la eficacia del sistema para garantizar que los vehículos que circulan por las carreteras españolas cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y protección medio ambiental. Sin embargo, los vehículos que son rechazados en la inspección presentan, de media, dos defectos graves o muy graves, lo que indica una falta de mantenimiento general del vehículo.

En cuanto al tipo de fallos más detectados, los datos oficiales muestran que el 75% de los defectos graves y muy graves se centran en 4 sistemas del vehículo: