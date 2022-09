El DS 3 Crossback dice adiós al mercado español

Más información Arranca la pre-venta del nuevo DS 7 Crossback MY2023

El DS3 Crossback pasa a mejor vida en el mercado español. Según ha informado la firma francesa, desde el próximo día 26 de septiembre los concesionarios no generarán nuevos pedidos del crossover aunque esto no significa que no haya unidades en stock para cubrir la demanda durante unas semanas.

El más pequeño de los modelos de DS se venía ofertando con motores de gasolina y diésel de hasta 130 CV, y la variante eléctrica con 136 CV combinada con la batería de 50 kWh de capacidad. Es un coche que tiene un diseño moderno, atractivo y personal pero que ha tenido en el precio su principal desventaja frente a la competencia.

DS 3 Crossback | DS

Los últimos DS 3 Crossback a la venta en España se han podido combinar con los acabados Bastille, Performance Line, Performance Line + y Rivoli. Según el elegido pueden contar con navegador de gran tamaño, asientos eléctricos, tapizado en piel, Apple CarPlay, Android Auto, bluetooth, radio DAB, llantas de aleación, asistente de aparcamiento, etc.

En España el precio de partida del DS 3 Crossback se había fijado en los 30.150 € aunque con promociones era sencillo encontrarlos bastante más baratos. Si hablamos de las versiones eléctricas E-Tense, el crossover pequeño partía de los 41.800 € no contabilizando las ayudas o descuentos.

DS 3 Crossback | DS

