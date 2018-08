Los nuevos retos de los que habla Fernando Alonso tras su adiós a la Fórmula 1

Punto y final a 17 temporadas en el Mundial de Fórmula 1. Cuando Fernando Alonso llegue al Gran Premio de Abu Dabi en el circuito de Yas Marina el próximo mes de noviembre habrá completado 312 Grandes Premios, una cifra que lo sitúa como uno de los pilotos con más carreras de la historia del Gran Circo y entre los 10 primeros en cuestión de victorias, podios, vueltas rápidas y puntos conseguidos. Será al final de su cuarta temporada en su segunda ‘venida’ a McLaren, sin duda con mucho menos brillo que en su anterior paso por los de Woking, pero de nuevo con grandes niveles de tensión, en este caso debido a los pobres resultados acumulados durante los tres años precedentes con el motor Honda y después de no llegar a convertirse en la referencia entre los clientes con propulsores de Renault.

El comunicado con el que se despedía Fernando Alonso no sólo dejaba la puerta abierta a un regreso al Mundial de Fórmula 1 sino que también hablaba de la necesidad de nuevos retos. Esos retos que se plantean en el futuro tienen dos partes, la primera de ella ya marcada por el acuerdo vigente entre el ovetense y Toyota GAZOO Racing que le permitirá correr durante toda la supertemporada 2018-19 del WEC y que tras el anuncio de su marcha ya no supondrá un problema al no tener un Gran Premio de Australia con la cita estadounidense del Mundial de Resistencia que se iba a celebrar a principios del año que viene en el Circuito de Sebring.

Tras ganar las 6 Horas de Spa-Francorchamps y las 24 Horas de Le Mans, Fernando Alonso ambiciona el conseguir más victorias junto a Kazuki Nakajima y Sébastien Buemi para así coronarse campeón intercontinental de la resistencia y dar un nuevo paso hacia lo que puede ser una ficticia Triple Corona también de campeonatos. Será el próximo de junio cuando se sabrá si lo consigue, precisamente el mismo fin de semana que luchará junto a sus compañeros de equipo el conseguir la segunda victoria consecutiva en el Circuito de La Sarthe, posiblemente la única vez en la historia que se dé la posibilidad de que unos pilotos pueden conseguir dos triunfos en Le Mans en una única temporada.

Fernando Alonso Fórmula 1 | Centímetros Cúbicos

Para entonces la FIA y ACO ya habrán puesto los cimientos para que los prototipos privados puedan acercarse a los LMP1-H, razón por la que se espera más competencia en pista y no un único mano a mano entre los dos Toyota. El segundo reto que se espera que afronte Fernando Alonso en 2019 una vez que su etapa en la Fórmula 1 cuenta con un provisional “punto y aparte”, será precisamente el de su segunda participación en las 500 Millas Indianápolis. Sin compromisos en la categoría reina, nada parece interponerse en la búsqueda de la tercer y última parte que le resta para conseguir la Triple Corona de Graham Hill.

El nombre del equipo con el que intentarlo es todavía una incógnita. La inestabilidad de la estructura de McLaren y su por ahora poco esperanzadora situación económica no aseguran que los de Woking vayan a acompañar al asturiano en esta intentona y mucho menos que esto venga acompañado de una entrada a tiempo completo del equipo en las IndyCar Series. Sobre la mesa están nombres como los de Andretti Autosport (fue en ellos que McLaren confió en la Indy 500 de 2017) o incluso la opción de Rahal o la de Penske, este último con posibilidad de acceder a los motores Chevrolet que no entrarían en conflicto con el papel actual de Alonso como piloto Toyota.

En el horizonte también existe la opción de dejarse ver en otras competiciones, comenzando por la NASCAR, por la que ya mostró interés el año pasado durante su presencia en Estados Unidos o los Supercars australianos, aprovechando que Zak Brown, su jefe de equipo posee una unidad y ya la pudo ver rodar durante unos test celebrados con United Autosport (preparando las 24 Horas de Daytona) en el Circuito de Motorland Aragón.