La Fórmula 1 regresa a Madrid: Madring se estrena con Antonelli como rival a batir y Alonso y Sainz como protagonistas locales

La espera ha terminado. La Fórmula 1 regresa a Madrid 45 años después de la última carrera disputada en la capital, aquella que se celebró en 1981 en el Circuito del Jarama y que terminó con victoria de Gilles Villeneuve. Ahora el escenario es muy diferente: Madring se estrena en el calendario con un acuerdo de diez años y lo hace ante un público que puede alcanzar las 350.000 personas durante todo el fin de semana.

El campeonato llega a Madrid con Kimi Antonelli al frente de la clasificación después de su actuación en Monza. El piloto de Mercedes tuvo que remontar 18 posiciones tras una penalización y terminó llevándose la victoria por delante de su compañero George Russell. El triunfo, además, tuvo un componente especial: Antonelli se convirtió en el primer italiano en ganar en Monza en seis décadas.

El resultado le permite afrontar el Gran Premio de España con 267 puntos, 66 más que Russell, segundo con 201. Lewis Hamilton ocupa la tercera posición con 191 puntos después de un fin de semana complicado para Ferrari en Italia.

Un circuito nuevo para casi todos

Madring introduce una variable que puede cambiar el guion habitual de la temporada. Se trata de un trazado nuevo para prácticamente toda la parrilla y los pilotos llegan a Madrid con buena parte de la información obtenida del simulador.

La excepción es Ferrari, que ha realizado un test privado en el circuito y, por tanto, dispone de datos reales sobre el comportamiento del coche y los neumáticos que el resto de equipos no tiene.

Eso convierte los primeros entrenamientos en una pieza especialmente importante del fin de semana. Los equipos tendrán que descubrir sobre el asfalto cómo funcionan los neumáticos, cuánto pesa la gestión de la energía eléctrica y qué estrategia puede resultar más efectiva durante la carrera.

La pista combina zonas de curvas lentas con una recta cercana a los 400 metros. Un escenario que, sobre el papel, no beneficia necesariamente a los mismos coches que han dominado en Monza.

La experiencia de otros circuitos nuevos, como ocurrió en los primeros años de Bakú, apunta a que la prudencia puede tener un papel importante. Con poca información y mucho por descubrir, evitar errores durante las primeras sesiones será casi tan importante como encontrar unas décimas de rendimiento. Por eso, la clasificación puede adquirir un peso mayor del habitual.

Alonso y Sainz, protagonistas del primer Gran Premio de casa

Más allá de la pelea por el campeonato, buena parte de las miradas estarán puestas en Fernando Alonso y Carlos Sainz. Para ambos será su segundo Gran Premio de casa de la temporada después de Barcelona, aunque el estreno de Madring tendrá un significado especial.

Sainz llega a su carrera madrileña después de terminar decimotercero en Monza. El piloto de Williams, además, está directamente vinculado al nuevo circuito como embajador. Sobre el papel, su objetivo pasa por aprovechar cualquier oportunidad que aparezca y luchar por los puntos.

Williams afrontará el Gran Premio con la atención puesta también en las próximas mejoras que prepara el equipo. El nuevo paquete no llegará todavía a Madrid, por lo que Sainz tendrá que intentar sacar el máximo partido del monoplaza actual en un trazado que puede ofrecer oportunidades si la carrera se complica.

Para Alonso, en cambio, Madring aparece como una cita en la que Aston Martin espera dar un paso adelante. Desde Honda consideran que las características del circuito pueden adaptarse mejor al AMR26 que las de Monza, donde el asturiano tuvo que abandonar.

La incógnita será comprobar si esa previsión se confirma sobre el asfalto. En un circuito que nadie conoce realmente hasta que comiencen a acumularse vueltas, la capacidad de Alonso para encontrar rápidamente los límites del coche puede convertirse en uno de los factores a seguir durante el fin de semana.

Mercedes llega como referencia

Monza dejó otra conclusión clara: los motores Mercedes están funcionando a un nivel superior al de sus rivales. Antonelli dominó con relativa comodidad y Russell fue el único capaz de acercarse a su compañero, aunque terminó condicionado por el desgaste de sus neumáticos.

La gran pregunta es si ese dominio se trasladará a Madring. Red Bull y Max Verstappen lograron el tercer puesto en Italia, pero las características del trazado madrileño hacen difícil anticipar su rendimiento.

McLaren también llega con interrogantes. El equipo había encadenado victorias en Hungría y Zandvoort, pero en Monza Lando Norris y Oscar Piastri solo pudieron terminar cuarto y quinto, a casi 20 segundos de Antonelli. La falta de ritmo y una clasificación poco favorable condicionaron su carrera.

Madrid será una nueva prueba para el MCL40, especialmente por la combinación de curvas lentas y una recta de casi 400 metros. El comportamiento del coche en este tipo de trazado puede marcar diferencias respecto a lo visto en las últimas carreras.

Ferrari parte con información extra

Si hay un equipo que llega a Madrid con una baza que el resto no tiene, ese es Ferrari. El test privado realizado en Madring puede proporcionar a Charles Leclerc y Lewis Hamilton información adicional sobre reglajes, neumáticos y comportamiento del coche.

El equipo italiano, además, necesita recuperar terreno después de un Gran Premio de Italia complicado. Leclerc terminó contra el muro en la Parabólica, mientras que Hamilton protagonizó un incidente en la primera curva que añadió tensión al ambiente interno.

Madring ofrece ahora la oportunidad de cambiar el escenario y comprobar si Ferrari puede acercarse a los Mercedes en un circuito completamente diferente.

La primera respuesta llegará este viernes. Por primera vez, los pilotos de Fórmula 1 podrán comprobar sobre el asfalto cómo es realmente Madring después de meses de simulaciones y preparativos.

Horarios del Gran Premio de España 2026

Viernes 11 de septiembre

Libres 1: 13:30 h

Libres 2: 17:00 h

Sábado 12 de septiembre

Libres 3: 12:30 h

Clasificación: 16:00 h

Domingo 13 de septiembre

Carrera: 15:00 h