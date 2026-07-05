Leclerc reina en el caos final de Silverstone y se estrena esta temporada

Leclerc, que no ganaba desde el Gran Premio de los Estados Unidos de 2024, estrenó su palmarés de victorias de este año después de aprovechar en buena parte la avería mecánica del Mercedes del líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli, cuando este le estaba dando caza en las vueltas finales a Silverstone y se disponía a amenazar seriamente su victoria.

La segunda plaza fue para Russell, que aprovechó la salida del 'safety car' tras el accidente del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en las últimas vueltas. El británico se puso tercero por el incidente, pero Lewis Hamilton, que marchaba segundo decidió entrar en 'boxes' y su compatriota no, con la mala fortuna que el coche de seguridad no abandonó ya la pista y el Mercedes se quedó la segunda plaza en una nueva carrera sin brillo para los españoles Carlos Sainz (Williams), duodécimo, y Fernando Alonso (Aston Martin), decimoctavo.

El inicio en Silverstone fue 'rojo'. Antonelli, que partía con la 'pole position', no firmó la mejor de la salidas y los dos Ferrari le pasaron, con Leclerc poniéndose líder por delante de un Hamilton que, sin embargo, se movía antes de tiempo levemente y que sería sancionado con cinco segundos.

Pese a ello, el monegasco y el inglés trataron de abrir hueco y sólo resistió el líder del campeonato, con su compañero Russell no pudiendo seguir el ritmo y siendo adelantado por Verstappen. Finalmente, el italiano mostró la fortaleza de su monoplaza para superar al siete veces campeón del mundo y lanzarse a por Leclerc a partir de la vuelta 11.

Leclerc intentó mantener su liderato, pero no pudo con un Antonelli que fue capaz de alargar la vida de su neumático medio 36 vueltas, lo que le permitió convertirse en el líder cuando el monegasco entró mucho antes a cambiar los duros. El italiano salió segundo, pero a tan sólo ocho segundos del Ferrari, mientras que Hamilton se recuperaba tras la sanción y aprovechaba un leve pinchazo de Russell y un adelantamiento sobre Verstappen para colocarse tercero, aunque lejos del triunfo.

Y cuando todo hacía pensar que Antonelli cazaría a Leclerc y le terminaría pasando, su monoplaza sufrió un percance mecánico y se quedó sin opciones, aunque tras un par de entradas a 'boxes' logró mantener al coche en pista antes de que finalmente por una sanción se fuese fuera de la franja de los puntos.

Leclerc ya saboreaba su primer triunfo cuando la salida de pista de Verstappen arrojó algo más de emoción con la salida del coche de seguridad y que todo se apretase de cara, en principio, a dos vueltas. Russell se encontró con la segunda plaza por delante de Hamilton en el desfile final hacia la bandera a cuadros detrás del 'safety car' con el que concluyó una carrera que deja a Antonelli líder con 179 puntos, con 25 de ventaja sobre Russell y 32 sobre Hamilton.

Por otro lado, el Gran Premio de Gran Bretaña no fue demasiado óptimo para los españoles. Carlos Sainz se llegó a situar en la décima posición tras un buen inicio, pero poco a poco fue perdiendo posiciones para acabar fuera de la zona de puntos, duodécimo. Fernando Alonso, por su parte, tuvo un problema con el Aston Martin y tuvo que salir finalmente desde el 'pit lane', acabando decimoctavo.