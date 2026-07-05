GP de Bélgica de F1 2026: horarios, dónde ver en TV y favoritos

Spa-Francorchamps es el circuito más largo del calendario y la potencia del monoplaza toma un papel fundamental. Además, combina los factores velocidad, técnica y clima impredecible, que se combinan para generar una de las citas más complicadas del Mundial.

Así es el circuito:

El circuito cuenta con una longitud de 7,004 kilómetros y la carrera se disputa a lo largo de 44 vueltas, para completar una distancia total de 308,052 kilómetros. Durante años, la vuelta rápida en carrera estuvo en manos de Lewis Hamilton con Mercedes en 2020, aunque en la pasada edición Oscar Piastri rompió el récord con un tiempo de 1:40,510, de la mano de McLaren. Asimismo, el australiano es el vigente ganador en Bélgica, que se hizo con la victoria tras una brillante actuación en una carrera marcada por la lluvia y la estrategia.

Eau Rouge | Getty Images

El trazado dispone de 19 curvas, nueve a derecha y diez a izquierda, lo que le convierte en uno de los circuitos más equilibrados del calendario. Sin embargo, al pertenecer a la región de las Ardenas, el clima se vuelve impredecible, tanto que la estrategia de los pilotos se vuelve casi tan importante como el rendimiento del monoplaza.

La mejor parte del trazado es la combinación de Eau Rouge y Raidillon: el sector más icónico del Circuito de Spa-Francorchamps y uno de los mayores desafíos de la Fórmula 1. Los pilotos afrontan esta rápida sucesión de curvas en fuerte subida a velocidades superiores a los 300 km/h, poniendo al límite tanto su precisión como el rendimiento aerodinámico de los monoplazas. Superar este tramo a fondo es una de las señas de identidad del Gran Premio de Bélgica.

Favoritos:

Mercedes es el gran favorito para hacerse con el primer puesto. Tanto Antonelli, líder en la tabla, como Russell, que parece haber despertado a tiempo, son las grandes amenazas en el GP de Bélgica.

George Russell en el GP de Austria | Europa Press

Sin embargo, no debemos olvidarnos de que este circuito destaca por el clima, por lo que la estrategia del piloto será clave, algo a lo que intentará agarrarse Max Verstappen para meterse en la pomada tras una gran carrera en Austria.

Max Verstappen | Europa Press

Aunque este curso no está siendo el mismo que el pasado para Oscar Piastri, el australiano merece su lugar en esta sección tras vencer en la anterior campaña y completar la vuelta más rápida de la historia del circuito. A su lado, el siete veces campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, está dispuesto a pelar por el Mundial y dejar a Ferrari en lo más alto.

Piastri durante el GP de Bélgica | Europa Press

Horarios y dónde ver en TV:

La jornada comenzará el viernes 17 de julio con las primeras sesiones de entrenamientos libres. Los pilotos saldrán a pista a las 13:30 (hora peninsular) para celebrar la primera sesión de entrenamientos libres. Poco más tarde, concretamente a las 17:00 h, tendrá lugar la sesión de entrenamientos libres dos, donde las escuderías configuran sus monoplazas para el fin de semana.

El sábado 18 de julio, los equipos podrán afinar estrategias durante la mañana, ya que a las 12:30 h, los pilotos tendrán la tercera y última sesión de entrenamientos libres. A las 16:00 h tendrá lugar la sesión de clasificación, que determinará la posición de salida de cada uno de los pilotos en la parrilla del domingo. Finalmente, la carrera será el domingo 19 de julio a las 15:00 h, cuando los pilotos se enfrentarán a una de las carreras más exigentes e impredecibles del Mundial.

Todo ello podrá disfrutarse a través de Dazn y Movistar Plus+, con Dazn como propietaria principal de los derechos televisivos.