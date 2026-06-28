GP de Fórmula 1 de Gran Bretaña 2026: horarios, dónde ver en TV y favoritos

Tras su paso por Austria, la Fórmula 1 llega a uno de los circuitos más emblemáticos del calendario. Silverstone, considerado la cuna del Mundial y uno de los trazados favoritos tanto para pilotos como para aficionados.

Desde que acogió la primera carrera de la historia del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en 1950, el Circuito de Silverstone se ha convertido en un auténtico símbolo del automovilismo. Como cada año, Gran Bretaña volverá a ser escenario de una de las pruebas más esperadas de la temporada.

El fin de semana también estará marcado por el formato Sprint, que añade una carrera corta el sábado y aumenta la importancia de cada sesión desde el viernes, con más puntos en juego y menos margen para el error.

Así es el circuito:

Silverstone cuenta con un trazado de 5,891 kilómetros, en el que los pilotos completarán 52 vueltas para recorrer un total de 306,332 kilómetros. La vuelta rápida del circuito sigue en manos de Max Verstappen, con un tiempo de 1:27.097 logrado en 2020, mientras que el ganador de la pasada edición fue Lando Norris.

Trazado del circuito de Silverstone | Fórmula 1

Es uno de los circuitos más rápidos y exigentes del Mundial. Sus 18 curvas, con zonas tan míticas como Copse, Maggotts, Becketts o Stowe, ponen al límite tanto la precisión de los pilotos como el rendimiento de los monoplazas. Además, las dos zonas de DRS favorecen los adelantamientos y aseguran una carrera muy competida.

La gestión de los neumáticos volverá a ser uno de los factores decisivos, dado que es un trazado de alta velocidad y fuertes cargas laterales. A ello se suma el siempre impredecible clima británico, con el viento como protagonista, que suele añadir emoción a una de las citas con más ambiente y tradición de la temporada.

Favoritos:

A pesar del tropiezo en Barcelona, el italiano Kimi Antonelli vuelve a ser el favorito para hacerse con la victoria una cita más, aunque si hablamos de Mercedes no debemos olvidar a George Russell. El inglés juega en casa y con total seguridad intentará pegarse a su compañero en la tabla.

George Russell sobre su Mercedes durante la clasificación del GP de Barcelona | Europa Press

Otro de los grandes candidatos es Lewis Hamilton. El británico parece haber despertado a tiempo y, tras conseguir su primera victoria con Ferrari en Barcelona, tratará de hacerse con su 10º victoria en Silverstone para seguir agrandando su leyenda.

Lewis Hamilton celebra su victoria en el GP de Silverstone de la temporada pasada | Getty Images

Horarios y dónde ver:

La actividad en Silverstone arrancará el viernes 3 de julio con los Libres 1, programados para las 13:30 horas. Esa misma tarde, a las 17:30 horas, los pilotos disputarán la clasificación Sprint, que decidirá el orden de salida para la carrera corta del sábado.

El sábado 4 de julio comenzará con la Sprint, prevista para las 13:00 horas, mientras que la clasificación para el Gran Premio se celebrará a las 17:00 horas. Una vez definidas las posiciones de salida, solo quedará por disputarse la carrera del domingo.

La prueba definitiva tendrá lugar el domingo 5 de julio a las 16:00 horas, cuando los pilotos afrontarán las 52 vueltas al trazado de Silverstone en busca de una victoria clave para sus aspiraciones en el campeonato.