Kimi Antonelli sigue dominando y firma otra pole en Spa-Francorchamps

En el Circuito de Spa-Francorchamps, en la toma de contacto mediante los Libres 3 hubo susto con el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) yendo por la grava tras haberse salido en una curva. No obstante, los mecánicos del Cavallino Rampante trabajaron a destajo para que el heptacampeón del mundo tuviese listo su coche de cara a la Q1 de horas más tarde.

En esa primera tanda clasificatoria, el también inglés Lando Norris (McLaren) lideró la tabla de tiempos con 1:45.865, justo por delante de los dos bólidos de Red Bull. Quedaron cribados --por este orden-- el tailandés Alexander Albon (Williams), el francés Esteban Ocon (Haas), el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac), el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), Fernando Alonso y su compañero, el canadiense Lance Stroll.

Ya durante la Q2, el joven Kimi Antonelli hizo una primera vuelta lanzada en 1:45.142 y el monegasco Charles Leclerc se situó por detrás a 0.255, inamovibles hasta que el reloj se consumió. Se quedó Carlos Sainz fuera de la Q3, ocupando el decimoquinto puesto provisional y aguantando atento a una sanción que arrastra el francés Isack Hadjar (Red Bull).

Junto al piloto madrileño de Williams, igualmente quedaron cribados -por este orden- el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el también francés Pierre Gasly (Alpine), el argentino Franco Colapinto (Alpine), el alemán Nico Hülkenberg (Audi) y el inglés Oliver Bearman (Haas).

Por último, en la Q3, los Red Bull atacaron primero con el neerlandés Max Verstappen cogiendo el rebufo de su compañero Hadjar hasta así hacer un tiempo de 1:44.984. Pero rápidamente lo mejoró Antonelli con 1:44.840 y a continuación Leclerc rodó en 1:44.893, los dos superados por Norris con su 1:44.801 poco antes de que hubiera una bandera roja en la pista.

Faltando 6:06 para acabarlo todo, los comisarios del circuito pararon el reloj para barrer una zona del trazado cada vez en peor estado porque Hülkenberg se había salido ahí un rato antes. En la reanudación, repitió Red Bull estrategia con Verstappen a rebufo de Hadjar desde al curva 15, pero Antonelli demostró por qué está luchando por el título de campeón.

Así, el italiano agarró la pole en 1:44.361 y dejó a'Mad Max a 0.317 de distancia. Norris fue tercero, pero arrastra una sanción que lo retrasará. Por detrás de él en esta Q3 concluyeron -por este orden- el inglés George Russell (Mercedes), Leclerc, Hamilton, el australiano Oscar Piastri (McLaren), el inglés Arvid Lindblad (Racing Bulls), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y el omnipresente Hadjar, penalizado.