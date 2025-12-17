PRIMEROS KILÓMETROS
El español Mari Boya completa su primer bloque de pruebas como piloto de Fórmula 2
El ilerdense de 21 años ya ha sorprendido en la primera jornada de test, tras finalizar con el quinto mejor tiempo absoluto con un total de 80 vueltas en el trazado de Yas Marina.
El español Mari Boyacompletó este viernes su primer bloque de test oficial como piloto de Prema Racing en Fórmula 2 en Abu Dabi, donde hoy registró el sexto mejor tiempo de las pruebas.
En la segunda jornada, Boya hizo una serie de pruebas por la mañana con neumáticos nuevos y buscó buenas vueltas por la tarde, finalizando esa sesión también en la quinta posición.
En total, 108 vueltas el jueves para continuar con el proceso de adaptación. En la tercera y última jornada celebrada este viernes, el piloto de Lés fue el sexto de la sesión, a sólo dos décimas del líder tras hacer un 1:37:391, en un total de 80 vueltas (268 vueltas entre los tres días).
Boya terminó esta temporada en tercera posición en Fórmula 3 y rozó la victoria en el Gran Premio de Macao y el próximo año debutará en la categoría de plata con Prema Racing.
"Estoy súper contento con los tres primeros días de test con el equipo y en Fórmula 2. Han sido muchas vueltas y muchas cosas aprendidas y lo he disfrutado mucho. En especial, este tercer día hemos sido muy competitivos, a sólo dos décimas del tiempo más rápido. Lo mejor es que sabemos dónde aprender y dónde seguir mejorando, así que tengo muchas ganas de empezar el año que viene", afirmó Boya en declaraciones remitidas por su equipo de comunicación.
La próxima temporada de Fórmula 2 dará comienzo en marzo de 2026, en un calendario que cuenta con 14 rondas, incluidas Madrid y Barcelona, y se extenderá hasta el mes de diciembre.
