El español Mari Boya completa su primer bloque de pruebas como piloto de Fórmula 2

El español Mari Boyacompletó este viernes su primer bloque de test oficial como piloto de Prema Racing en Fórmula 2 en Abu Dabi, donde hoy registró el sexto mejor tiempo de las pruebas.

En la segunda jornada, Boya hizo una serie de pruebas por la mañana con neumáticos nuevos y buscó buenas vueltas por la tarde, finalizando esa sesión también en la quinta posición.

En total, 108 vueltas el jueves para continuar con el proceso de adaptación. En la tercera y última jornada celebrada este viernes, el piloto de Lés fue el sexto de la sesión, a sólo dos décimas del líder tras hacer un 1:37:391, en un total de 80 vueltas (268 vueltas entre los tres días).

Mari Boya en el último GP de España con Campos Racing | Getty Images

Boya terminó esta temporada en tercera posición en Fórmula 3 y rozó la victoria en el Gran Premio de Macao y el próximo año debutará en la categoría de plata con Prema Racing.

"Estoy súper contento con los tres primeros días de test con el equipo y en Fórmula 2. Han sido muchas vueltas y muchas cosas aprendidas y lo he disfrutado mucho. En especial, este tercer día hemos sido muy competitivos, a sólo dos décimas del tiempo más rápido. Lo mejor es que sabemos dónde aprender y dónde seguir mejorando, así que tengo muchas ganas de empezar el año que viene", afirmó Boya en declaraciones remitidas por su equipo de comunicación.

La próxima temporada de Fórmula 2 dará comienzo en marzo de 2026, en un calendario que cuenta con 14 rondas, incluidas Madrid y Barcelona, y se extenderá hasta el mes de diciembre.