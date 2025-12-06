Verstappen, pole en Abu Dabi, aspira a su remontada por el título antes de la última carrera

En el circuito semiurbano de Yas Marina, donde Norris luce liderato en el Mundial con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri, otro inglés acaparó focos por motivos muy distintos. Y es que Lewis Hamilton, durante una temporada horrible con Ferrari, tuvo un accidente en los Libres 3 y trompeó.

Max Verstappen tras ganar la pole en el GP de Abu Dabi | Reuters

Fue un mal augurio de cara a la Q1 de horas después, puesto que 'in 'extremis' quedó cribado -por este orden- junto al tailandés Alexander Albon (Williams), el alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber), el francés Pierre Gasly (Alpine) y el argentino Franco Colapinto (Alpine).

En esa Q1 lideró Piastri (1:22.605) sacando 0.272 a Verstappen y con Alonso cuarto (+0.466), como muestra de las buenas sensaciones que había tenido durante los Libres 3. La sexta plaza provisional fue para Norris (+0.573), justo por encima de Sainz (+0.582) en la tabla de tiempos.

Fernando Alonso durante la clasificación del GP de Abu Dabi | Reuters

El también inglés George Russell (Mercedes) era un incómodo invitado entre los tres aspirantes al título de pilotos, ya que en la Q1 había enseñado los dientes y también al inicio de la Q2 se puso fugazmente líder con un tiempo de 1:22.730. Luego Verstappen se le acercó a 0.022 con neumáticos usados, avisando de lo que vendría a continuación.

En el siguiente intento lanzado sobre el asfalto abudabí, quedaron cribados -por este orden- el inglés Oliver Bearman (Haas), el citado Sainz, el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

Respecto a la actuación de los españoles, la discreción del madrileño contrastaba con lo exhibido por Alonso, ya que el asturiano había sido otra vez cuarto (+0.131) y encaró una Q3 en la que Verstappen abrió las hostilidades rodando en 1:22.295 con gomas usadas, a lo que respondieron primero Norris (+0.456) y luego aún mejor Piastri (+0.327).

Lando Norris durante la clasificación del GP de Abu Dabi | Europa Press

Para completar el siguiente envite, con gomas nuevas, quedaban cinco minutos y la famosa cantante Katy Perry era espectadora de lujo en el garaje de McLaren. Dos minutos en el reloj y volvieron los pilotos al circuito, donde la noche sonrió al inspirado Vestappen; no en vano, 'Mad Max' hizo 1:22.207 para quedarse la 'pole' en vez de Norris (+0.201).

El tercer aspirante a conquistar este reñido Mundial saldrá desde el tercer puesto (+0.230) en la carrera dominical y al lado de Piastri estará Russell (4º, +0.438), que mejoró al monegasco Charles Leclerc(5º, +0.523) y a un Alonso (6º, +0.695) que confirmó su buen sábado.