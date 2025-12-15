La Generalitat desmiente "con contundencia" que la F1 sea en años alternos en el Circuit de Barcelona

Lo ha dicho en la rueda de prensa de balance de 2025 de Fira de Barcelona, junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y el director general, Constantí Serrallonga.

Sàmper ha dicho que "no es verdad" que se haya alcanzado este acuerdo y ha pedido paciencia para tener información sobre las negociaciones con el gestor de la competición, que ha dicho que están avanzadas. "Si una cosa ha quedado clara en las negociaciones con el promotor de la Fórmula 1 es que o serán discretas o no serán", ha añadido el conseller.

Según las informaciones que ha desmentido Sàmper, el Circuit de Barcelona-Catalunya acogería a la competición en años alternos con el circuito belga de Spa-Francorchamps entre 2026 y 2031.