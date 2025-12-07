GP de Abu Dhabi 2025: horarios y dónde ver la carrera

La temporada 2025 llega a su fin y lo hace de la manera más emocionante posible, con tres pilotos que siguen aspirando al título de campeón del mundo. La distancia entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri es de tan solo 16 puntos, por lo que una mala o buena carrera de cualquiera de ellos pueda hacer la diferencia.

La última cita es en el ya famoso circuito de Yas Marina, que ha sido el escenario de la definición del mundial en varias ocasiones, las más reciente en 2021, cuando Max Verstappen se coronó campeón del mundo por primera vez frente a Lewis Hamilton.

Este trazado tiene una extensión de 5,2 kilómetros con 16 curvas. La recta principal tiene una extensión de 1,2 kilómetros y viene acompañada de las curvas 5 y 6, que resultan favorables para realizar maniobras de adelantamiento.

Gráfico de Yas Marina | F1

Favoritos

Para este finde semana todas las miradas están puestas en dos equipos, McLaren y Red Bull, o más bien Max Verstappen. En principio, Yas Marina es un circuito que una vez más, favorece en mayor medida al coche papaya, pero eso es lo que debería haber sucedido también en Losail y el resultado fue un poco diferente.

Con el último podio de Carlos Sainz en Qatar, Williams ya tiene asegurado el quinto lugar en el mundial de constructores, su mejor resultado desde la temporada 2017. Por ello, el objetivo para esta última carrera podría ser simplemente el de ver la bandera de cuadros al final.

Fernando Alonso y Aston Martin buscarán dar el "sorpaso" y tratar de arrebatarle el sexto puesto en constructores a los hombres de Racing Bulls, cosa que parece complicada teniendo en cuenta las carencias del coche y que solo el propio Alonso está sumando puntos frente a un Lance Stroll desaparecido.

GP de Abu Dabi 2023: un fin de fiesta con mucho por decidir | F1

Horarios

Viernes 5 de diciembre

Libres 1- 10:30h

Libres 2-14:00h

Sábado 6 de diciembre

Libres 3-11:30h

Clasificación-15:00h

Domingo 7 de diciembre

Carrera-14:00h

Todas las sesiones se podrán seguir en DAZN F1, tanto en la aplicación como en la plataforma de Movistar +.