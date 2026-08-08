Juegos ONCE
Triplex de la ONCE de hoy | Resultados del sábado 8 de agosto de 2026
Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del sábado 8 de agosto de 2026.
Para este sábado 8 de agosto de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:
- Primer sorteo (10:00h): 503
- Segundo sorteo (12:00h): 319
- Tercer sorteo (14:00h): 815
- Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
- Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo
Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).