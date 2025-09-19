Ahora

Juegos ONCE

[TRIPLEX] Comprobar resultados de los sorteos del viernes 19 de septiembre de 2025

Como cada viernes, la ONCE celebra los cinco sorteos del Triplex, una lotería diaria que tiene lugar varias veces al día. Consulta los números premiados de hoy en laSexta.com.

¿Qué números han salido en los cinco sorteos del Triplex de la ONCE de este viernes?¿Qué números han salido en los cinco sorteos del Triplex de la ONCE de este viernes?laSexta

Los de este viernes son los últimos sorteos de la semana laboral, aunque lo cierto es que este es uno de los dos juegos de la ONCE que tienen lugar a diario, de lunes a domingo. Uno de ellos es el Triplex de la ONCE, un sorteo relativamente reciente que reparte premios de 150 euros en cada uno de sus cinco sorteos diarios. Las cinco combinaciones ganadoras del Triplex de la ONCE del viernes 19 de septiembre de 2025 son los siguientes:

  • Primer sorteo del Triplex (10:00h): 021
  • Segundo sorteo del Triplex (12:00h): 973
  • Tercer sorteo del Triplex (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo del Triplex (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo del Triplex (21:00h): pendiente de sorteo

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Nació como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

  • Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros
  • Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros
  • Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros
  • Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros
  • Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro
  • Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Israel cierra una de las dos salidas de Ciudad de Gaza con cientos de miles de palestinos en el interior
  2. Una manifestación estudiantil con banderas de Palestina recibe a Ayuso al grito de "Israel asesina, Ayuso patrocina"
  3. El presidente de la CHJ declara ante la jueza de la DANA que fue él quien propuso enviar la alerta "porque no se tomaban medidas"
  4. Trump eleva su cruzada contra la libertad de expresión y amenaza con quitar licencias a las televisiones críticas
  5. Se buscan espías para el MI6: el servicio de inteligencia británico activa un portal en la 'dark web' para reclutar agentes
  6. Un hombre secuestrado en Vallecas pide auxilio a través de servilletas: "Estoy encerrado, no puedo salir. Llamad a la Policía"