[TRIPLEX] Comprobar resultados de los sorteos del viernes 19 de septiembre de 2025

¿Qué números han salido en los cinco sorteos del Triplex de la ONCE de este viernes?

Como cada viernes, la ONCE celebra los cinco sorteos del Triplex, una lotería diaria que tiene lugar varias veces al día. Consulta los números premiados de hoy en laSexta.com.

Los de este viernes son los últimos sorteos de la semana laboral, aunque lo cierto es que este es uno de los dos juegos de la ONCE que tienen lugar a diario, de lunes a domingo. Uno de ellos es el Triplex de la ONCE, un sorteo relativamente reciente que reparte premios de 150 euros en cada uno de sus cinco sorteos diarios. Las cinco combinaciones ganadoras del Triplex de la ONCE del viernes 19 de septiembre de 2025 son los siguientes:

Primer sorteo del Triplex (10:00h): 021

Segundo sorteo del Triplex (12:00h): 973

Tercer sorteo del Triplex (14:00h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo del Triplex (17:00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo del Triplex (21:00h): pendiente de sorteo

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Nació como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).