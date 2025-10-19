¡También en domingo! Comprueba los resultados del Triplex de hoy, 19 de octubre de 2025

Comprueba el resultado de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del domingo en laSexta.com

El Triplex no para: lunes, martes, miércoles... ¡Incluso el fin de semana! Después de los sorteos de ayer, comprueba en laSexta.com los resultados del domingo.

La semana está a punto de llegar a su fin. Pero antes quedan dos sorteos más del Triplex por celebrarse. El Triplex, que al igual que el Super Once se celebra todos los días, tiene cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. A partir del primer sorteo del Triplex, puedes ir consultando todos los números premiados de este sábado, como ocurrió con el sorteo de este sábado. Ambos están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE):

Primer sorteo del Triplex (10.00h): 960

Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

Los resultados del Triplex de esta semana

Si juegas habitualmente a este juego múltiple de la ONCE quizás ya lo sepas, pero si no conocías de antemano este juego diario probablemente no sepas que, además de ofrecer cinco sorteos por día... ¡Repite el proceso durante toda la semana! Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, siete días a la semana con cinco sorteos cada uno, y cada lunes vuelta a empezar.

Por eso, te ofrecemos los resultados del Triplex de esta tercera semana de octubre por si te has saltado alguno y quieres comprobar cuáles fueron los números ganadores cada día:

Lista de premios

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).