Ahora

Juegos de la ONCE

ONCE | Comprueba los sorteos del Triplex del jueves 14 de mayo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del jueves 14 de mayo de 2026.

Triplex de la ONCE de hoy | Consulta los resultados de los cinco sorteos de este juevesTriplex de la ONCE de hoy | Consulta los resultados de los cinco sorteos de este jueveslaSexta

Para este jueves 14 de mayo de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): 778
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Xi Jinping recibe a Donald Trump en una histórica cumbre en Pekín: "EEUU y China deben ser socios, no adversarios"
  2. Una bomba centrífuga que oxigena y reintroduce la sangre: así mantienen con vida a la mujer francesa crítica por hantavirus
  3. El IVA de la luz y el gas vuelve al 21% a partir de junio por la moderación de la inflación en el mes de abril
  4. Florentino Pérez denuncia "una campaña orquestada" contra él tras la polémica rueda de prensa: "Solo he recibido felicitaciones"
  5. Vito Quiles y Bertrand Ndongo, fuera del Congreso: la Mesa suspende de forma "cautelar e indefinida" la acreditación a los agitadores ultra
  6. La entrevista completa de el Gran Wyoming con Aimar Bretos en La Noche de Aimar