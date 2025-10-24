Ahora

Sorteos del viernes

Comprueba los resultados del Triplex de la ONCE de hoy, viernes 24 de octubre de 2025

En laSexta.com te ofrecemos los números ganadores de los cinco sorteos del Triplex de este viernes. Comprueba tu participación.

Triplex (ONCE): los cinco números premiados de los sorteos de este viernes

El de este viernes es el último sorteo de la semana. El Triplex celebra cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h.

A partir del primer sorteo del Triplex, que tiene lugar a las 10:00 horas, puedes ir consultando todos los números premiados de este viernes 24 de octubre de 2025. Triplex y Super Once están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE):

  • Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación
  • Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

Los premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Nació hace siete años como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

  • Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros
  • Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros
  • Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros
  • Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros
  • Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro
  • Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

