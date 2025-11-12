Comprueba los resultados del Triplex de la ONCE de hoy, 12 de noviembre de 2025

¿Qué números se llevan premio en los sorteos del Triplex de la ONCE de hoy? Resultados del miércoles

En laSexta.com puedes descubrir los resultados de cada uno de los cinco sorteos que celebra este juego de la ONCE.

Ya es miércoles. El fin de semana está a la vuelta de la esquina y, como cada día, se celebra un sorteo más de la ONCE. El Triplex celebra cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. A partir del primer sorteo del Triplex, que tiene lugar a las 10:00 horas, puedes ir consultando todos los números premiados de este miércoles 12 de noviembre de 2025:

10:00h - pendiente de confirmación

12:00h - pendiente de confirmación

14:00h - pendiente de confirmación

17:00h - pendiente de confirmación

21:15h - pendiente de confirmación

Lista de premios del Triplex

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Triplex y Super Once están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En el caso del primero nació hace siete años como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos.

La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).