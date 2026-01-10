Triplex de la ONCE de hoy | Comprueba los resultados en los sorteos del 10 de enero de 2026

Sorteos de la ONCE | Las cinco combinaciones premiadas del Triplex del sábado

Los cinco sorteos del Triplex de la ONCE vuelven este sábado con cinco números ganadores para este 10 de enero. Descubre cuáles son gracias a laSexta.

¡Ya es sábado! Y los sorteos de la ONCE continúan también en fin de semana. Especialmente si se trata de dos de sus juegos diarios que no ofrecen un solo sorteo, ¡celebran cinco!. Se trata del Triplex, que al igual que el Super 11 se celebra todos los días, tiene cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h.

A partir del primer sorteo del Triplex, puedes ir consultando todos los números premiados de este sábado, como ocurrió con el sorteo del Triplex del viernes. Los resultados del Triplex del 10 de enero de 2026, son:

Primer sorteo (10.00h): 825

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

Lista de premios del Triplex

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Nació hace siete años como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).