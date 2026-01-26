Triplex de hoy: lista de resultados de los 5 sorteos del lunes (26 de enero de 2026)

¿Qué premios reparte el Triplex de la ONCE hoy? Consulta los números premiados de los cinco sorteos del lunes

La ONCE pone en juego un día más sus cinco sorteos habituales de su Triplex, que ofrece cinco premios a lo largo del día. Comprueba todos sus resultados en laSexta.

El lunes se hace menos duro con un poco más de dinero en el bolsillo. Desde las 10:00h las posibilidades de que eso ocurra son reales (siempre y cuando se participe, de manera responsable) gracias a los primeros sorteos de la ONCE.

Junto al del Super Once, la Organización Nacional de Ciegos Españoles celebra a diario, cinco veces, los pequeños sorteos del Triplex, una lotería 'nueva' —aunque con casi una década de vida ya— con muchas posibilidades, aunque premios modestos.

Los números premiados de los cinco sorteos diarios del lunes 26 de enero de 2026 en el Triplex son:

Primer sorteo (10.00h): 954

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

¿Cómo completar un cupón del Triplex de la ONCE?

El funcionamiento es sencillo: hay que elegir un número de tres cifras, en un único sorteo o en varios consecutivos. En este último caso, los sorteos para los que será válida la apuesta serán los siguientes desde que se compra el boleto.

El sorteo del Triplex de la ONCE se realiza cinco veces al día, al igual que el Super ONCE: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h . De esta manera, si se compra una participación que incluya tres sorteos, esta será válida para los siguientes desde el momento de la compra.

Los jugadores que hayan acertado las tres cifras en el mismo orden en el que se han extraído ganarán un premio de 150 euros. Por su parte, quienes acierten esas tres cifras, pero en orden cambiado, se llevan un premio de 10 euros. En el supuesto de adivinar las dos primeras cifras o las dos últimas del número ganador, la recompensa es de 2 euros. Finalmente, los participantes que acierten solo la primera cifra o la última recibirán el reintegro, es decir, recuperan los 50 céntimos invertidos.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).