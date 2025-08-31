Juegos ONCE
Super Once de hoy | Comprueba los resultados del domingo 31 de agosto de 2025
Premios y resultados Último día de la semana y, por lo tanto, últimos sorteos. A partir de las 10:00h, la ONCE da a conocer los números premiados de este juego.
Último día de la semana y, por lo tanto, último sorteo del Super Once de la ONCE. Las instrucciones de este juego son supersencillas: elegir entre cinco y once cifras de 85. Y como cada día, el sorteo de este domingo 31 de agosto de 2025, se extraen las cinco combinaciones premiadas, desde las 10:00h y hasta las 21:15h, del mismo modo que ocurre con el Triplex.
- Primer sorteo del Super Once (10:00h): pendiente de confirmación
- Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de confirmación
- Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de confirmación
- Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de confirmación
- Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de confirmación
Listado de premios por aciertos
En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:
- 11 aciertos: un millón de euros
- 10 aciertos: 50.000 euros
- 9 aciertos: 1.000 euros
- 8 aciertos: 100 euros
- 7 aciertos: 20 euros
- 6 aciertos: 5 euros
- 5 aciertos: 2 euros
- 4 aciertos: 1 euro
_______
*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).