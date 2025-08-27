Super Once de hoy: comprueba el resultado de cada sorteo de este miércoles 27 de agosto de 2025

Tercer día de la semana y la ONCE suma otros cinco sorteos del Super 11 para este miércoles. Desde las 10:00h comprueba los números que van saliendo en los sorteos del miércoles 27 de agosto.

Ya se han celebrado 10 sorteos de Super Once esta semana (los cinco del lunes y los cinco del martes) y este miércoles la ONCE continúa con los cinco siguientes. A partir de las 10:00h arrancan los sorteos del Super Once, de los cuales salen 20 números que conforman cada una de las cinco combinaciones ganadoras. Estos son todos los números ganadores del miércoles 27 de agosto de 2025:

Primer sorteo del Super Once (10:00h): 11 17 19 20 21 22 26 29 37 42 45 49 51 55 57 65 68 69 75 77

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de confirmación

Los cinco sorteos del Super Once suelen celebrarse casi a la vez que los del Triplex, por lo que sus resultados se conocen más o menos a las mismas horas (10:00h, 12:00h, 14:00h, 17:00h y 21:15h). A estas dos loterías frescas y sencillitas se suman otros sorteos que celebra la ONCE, aunque los miércoles es el día más 'flojo' de loterías: en laSexta.com puedes consultar los premios de estos dos, de la Bonoloto (SELAE) y del Cupón Diario de la ONCE.

Cómo se juega al Super 11 de la ONCE

Las apuestas del Super Once son bastante diferentes entre sí. Puedes elegir:

La cantidad de números que apuestas, siempre un mínimo de cinco y un máximo de 11 por apuesta

El dinero que apuestas, entre 1 euro (mínimo) y 10 euros (máximo)

De este modo, las posibilidades son muy diversas: dependiendo del número de aciertos y del dinero jugado, el premio es uno u otro. Con una apuesta de 1 euro y cinco números, que es la más básica, puedes ganar estos premios:

Si aciertas los 5 números: 225 euros

Si aciertas 4 números: 10 euros

Si aciertas 3 números: 2 euros

En cambio, si elevas la apuesta con la misma cantidad de números se multiplican los premios (si aciertas 5, 450 euros; si aciertas 4, 20 euros...). Si mantienes la apuesta de 1 euro pero añades números a tu combinación van variando los premios. Por ejemplo, el máximo con una combinación de seis números es de 500 euros, pero en una de siete números es de 3.000 euros. Todo es ir jugando.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).