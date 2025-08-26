Ahora

Juegos ONCE

Super Once de hoy | Comprobar los cinco sorteos del martes 26 de agosto de 2025

Comprueba los sorteos de los cinco diarios del Super 11 de este martes, segundo día de sorteos de la ONCE. Estas son todas las combinaciones ganadoras de la jornada.

Consulta las combinaciones premiadas del Super 11 de la ONCE del martesConsulta las combinaciones premiadas del Super 11 de la ONCE del marteslaSexta

Es el último martes de agosto pero no el último día de sorteos del Super Once. En este 26 de agosto, la ONCE celebra sus habituales sorteos diarios, entre los que se encuentran los cinco del día para el Super Once.

¿Cinco? ¡Sí! A las 10:00h tiene lugar el primer sorteo del día, al que le siguen los cuatro siguientes (a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y sobre las 21:15h), de la misma manera que ocurre con el Triplex.

A partir de las 21:15h la ONCE anuncia los números premiados de sus sorteos, además del de Super Once y Triplex, también el del Cupón Diario de la ONCE. Para el sorteo de este martes, 26 de agosto de 2025, los números premiados de los cinco sorteos son los siguientes:

  • Primer sorteo del Super Once (10:00h): pendiente de confirmación
  • Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de confirmación

Tanto el Super Once como el Triplex son sorteos que la ONCE celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

El Super Once, con premios de hasta un millón de eurosEl Super Once, con premios de hasta un millón de eurosONCE

¿Qué premios reparte el Super Once este martes?

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Los mensajes de los bomberos de una brigada de Castilla y León muestran la descoordinación en plena ola de incendios: "Estamos de brazos cruzados"
  2. Trump asegura que Putin no quiere reunirse con Zelenski "porque no le gusta"
  3. Israel mata al menos a 20 personas, entre ellas cinco periodistas, en un doble ataque contra el hospital Nasser de Gaza
  4. Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. La bajada de turistas alemanes aleja a España de alcanzar la meta de los 100 millones de turistas extranjeros
  6. Los restos de dos represaliados regresan con sus familias 73 años después: "Es un duelo constante"