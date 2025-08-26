Super Once de hoy | Comprobar los cinco sorteos del martes 26 de agosto de 2025

Comprueba los sorteos de los cinco diarios del Super 11 de este martes, segundo día de sorteos de la ONCE. Estas son todas las combinaciones ganadoras de la jornada.

Es el último martes de agosto pero no el último día de sorteos del Super Once. En este 26 de agosto, la ONCE celebra sus habituales sorteos diarios, entre los que se encuentran los cinco del día para el Super Once.

¿Cinco? ¡Sí! A las 10:00h tiene lugar el primer sorteo del día, al que le siguen los cuatro siguientes (a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y sobre las 21:15h), de la misma manera que ocurre con el Triplex.

A partir de las 21:15h la ONCE anuncia los números premiados de sus sorteos, además del de Super Once y Triplex, también el del Cupón Diario de la ONCE. Para el sorteo de este martes, 26 de agosto de 2025, los números premiados de los cinco sorteos son los siguientes:

Primer sorteo del Super Once (10:00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de confirmación

Tanto el Super Once como el Triplex son sorteos que la ONCE celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

El Super Once, con premios de hasta un millón de euros

¿Qué premios reparte el Super Once este martes?

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).