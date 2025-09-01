Ahora

Juegos ONCE

Super Once de hoy | Comprobar resultados del lunes 1 de septiembre de 2025

Super Once celebra tres sorteos: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:00h. En esta noticia puedes consultar los números premiados a partir de la celebración del primero.

Comprueba los resultados de los sorteos del Super Once del lunesComprueba los resultados de los sorteos del Super Once del luneslaSexta

Elegir entre cinco y once cifras de 85. Estas son las instrucciones del Super Once, un sorteo que aportará cinco combinaciones ganadoras este lunes 1 de septiembre de 2025. Al igual que hizo en el sorteo del Super 11 este sábado. Cada una saldrá a una hora: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. Es importante tener esto en cuenta, pues los resultados se pueden comprobar a partir de la celebración del primero:

  • Primer sorteo del Super Once (10:00h): 06 11 15 21 26 32 36 42 43 45 47 52 56 62 64 65 67 69 74 81
  • Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de confirmación

El Super Once, al igual que el Triplex, es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Listado de premios por aciertos

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

  • 11 aciertos: un millón de euros
  • 10 aciertos: 50.000 euros
  • 9 aciertos: 1.000 euros
  • 8 aciertos: 100 euros
  • 7 aciertos: 20 euros
  • 6 aciertos: 5 euros
  • 5 aciertos: 2 euros
  • 4 aciertos: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

