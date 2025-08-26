Comprueba los cinco resultados del Triplex de la ONCE de hoy, martes 26 de agosto de 2025

Aquí puedes consultar los resultados de los sorteos de Triplex de la ONCE que se han celebrado este 26 de agosto de 2025. Comprueba si tienes uno de los números premiados.

El Triplex de la ONCE es un sorteo que organiza la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) desde el año 2016. El precio de la apuesta es muy bajo (0,50 euros cada una) y los premios también son más modestos que los que se suelen entregar en los juegos de loterías.

El Triplex, igual que el Super Once, celebra cinco sorteos al día. Consulta la lista con los números premiados de hoy, martes 26 de agosto de 2025:

Primer sorteo del Triplex (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

¿Cómo completar un cupón del Triplex de la ONCE?

El funcionamiento es sencillo: hay que elegir un número de tres cifras, en un único sorteo o en varios consecutivos. En este último caso, los sorteos para los que será válida la apuesta serán los siguientes desde que se compra el boleto.

El sorteo del Triplex de la ONCE se realiza cinco veces al día, al igual que el Super ONCE: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h . De esta manera, si se compra una participación que incluya más de un sorteo, esta será válida para los siguientes desde el momento de la compra.

Los jugadores que hayan acertado las tres cifras en el mismo orden en el que se han extraído ganarán un premio de 150 euros. Por su parte, quienes acierten esas tres cifras, pero en orden cambiado, se llevan un premio de 10 euros. En el supuesto de adivinar las dos primeras cifras o las dos últimas del número ganador, la recompensa es de 2 euros. Finalmente, los participantes que acierten solo la primera cifra o la última recibirán el reintegro, es decir, recuperan los 50 céntimos invertidos.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).