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Super 11 | Resultado del Super Once del miércoles 12 de agosto de 2026, día del eclipse solar total

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del miércoles 12 de agosto de 2026, día en que tiene lugar un eclipse solar total visible en España por primera vez en más de un siglo.

Resultado del Super Once del miércoles 12 de agosto de 2026, día del eclipse solar total Resultado del Super Once del miércoles 12 de agosto de 2026, día del eclipse solar totallaSexta

Para este miércoles 12 de agosto de 2026, día que tiene lugar el eclipse solar total en España, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): 04 05 07 09 14 18 19 24 30 34 36 37 56 60 63 68 70 75 77 80
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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