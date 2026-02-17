Ahora

Juegos ONCE

Super 11 de la ONCE | Resultados de los sorteos del martes de Carnaval🎭, 17 de febrero de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del martes 17 de febrero de 2026.

Para este 17 de febrero de 2026, martes de Carnaval, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): 02 08 11 18 20 24 26 35 36 49 50 54 55 56 57 62 68 69 78 79
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

