Ahora

Loterías diarias

Super 11 de la ONCE | Premios de los sorteos del miércoles 8 de julio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del miércoles 8 de julio de 2026.

Las 11 combinaciones premiadas del Super Once del miércoles Las 11 combinaciones premiadas del Super Once del miércoleslaSexta

Para este miércoles 8 de julio de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): 05 06 11 13 16 17 19 24 30 32 33 37 46 49 55 57 69 73 78 85
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. La OTAN encara una tensa cumbre entre el matonismo, las mentiras y las amenazas de un Trump respaldado por Rutte
  2. Feijóo tira de economía ultra y carga contra las bajas: tacha de "cáncer" el absentismo y promete una reforma laboral con o sin sindicatos
  3. España no se libra de las temperaturas asfixiantes: la segunda ola de calor del verano no da un respiro hasta el viernes
  4. Investigan la muerte violenta de una mujer y su hija tras el incendio de un piso en Mijas, Málaga
  5. Un agente del ICE mata a tiros a un conductor mexicano en el estado de Texas
  6. El monólogo de Marc Giró sobre Pedro Sánchez y "los antisanchistas": "Dicen que son fachas y en realidad son unas nenazas"